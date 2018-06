Jóvenes presos: Vidal presentó la “Unidad Modelo” para bajar la reincidencia

La gobernadora María Eugenia Vidal dio a conocer este martes la “Unidad Modelo para Jóvenes” un programa que buscará evitar la reincidencia de delincuentes de 18 a 21 años.

El anuncio, que contó con la presencia del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, tuvo lugar en la Unidad Penitenciaria N° 21 (Ruta 6 km 5,5) de Campana, distrito comandado por el macrista Sebastián Abella, donde se pondrá en marcha el novedoso programa.

"No sólo es una cuestión de Derechos Humanos, sino para reinsertar a los jóvenes en la sociedad, para que no vuelvan a cometer delitos. El Ministerio está trabajando en la evaluación de 1.400 jóvenes. Seguramente vamos a bajar los niveles de reincidencia. Estamos convencidos que este es el camino", señaló la Gobernadora

Y añadió: "De alguna manera reparar el daño que hicieron. Es el camino de un inicio distinto en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Es una segunda oportunidad que les da el Estado".

La Unidad Modelo está destinada a jóvenes de 18 a 21 años, de sexo masculino, que estén cumpliendo una pena menor a 5 años (relacionada con delitos como robos, hurtos o encubrimientos). Podrán ser admitidos jóvenes que reingresen al sistema carcelario, pero que no hubieran formado parte anteriormente del Programa, según reportó La Tecla.

Se trata de una unidad completamente nueva que estará finalizada en diciembre y tendrá capacidad para alojar a 616 internos. “Esta obra había sido adjudicada en 2014 pero se paralizó con menos del 20% de su ejecución. Fue reiniciada por nuestra gestión y actualmente tiene un avance del 94%”, señalaron desde el ministerio.

La Unidad cuenta con cuatro módulos, cada uno de los cuales tiene celdas, aulas, talleres y un polideportivo central. Los internos recibirán todas las comidas diarias y habrá un centro ambulatorio para el tratamiento de adicciones y una unidad sanitaria.

Además, en cuanto a infraestructura para la educación y el trabajo, habrá una escuela con capacidad para 480 internos -la más grande del SPB- y un aula taller móvil donde se dictarán cursos de alfabetización digital.

En tanto, los talleres de trabajo ocupan más de 800 metros cuadrados –el sector más grande del SPB- y tienen capacidad para 200 internos. En lo que hace al deporte, habrá un polideportivo en cada módulo en el que se podrá practicar fútbol, básquet y vóley. Además, se articulará con los Espartanos para la práctica de rugby.

La seguridad está provista por un sistema de videovigilancia a través de un Centro Integral de Monitoreo. Además, habrá controles biométricos tanto para el presentismo de los agentes como para el control de accesos y visitas.

Para abordar la salida laboral, se trabajará en mesas de cogestión con el Patronato de Liberados y con diferentes actores del sector privado, sindicatos y ONGs, y se buscará avanzar en la integración con el Polo Industrial de Campana.

Para ingresar al Programa de la Unidad de Jóvenes Modelo, los internos deberán firmar un Acta de Conformidad a partir del cual se comprometen a cumplir pautas convivenciales como el cumplimiento de horarios y actividades del pabellón, la asistencia a las actividades educativas, laborales, de capacitación y deportivas, más las reglas relacionadas al aseo personal, limpieza de los lugares comunes y cuidado edilicio.