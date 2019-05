Juan Jesús Fernández y Rafael Cano Carmona serían asiduos visitantes a Tres Arroyos

Los acusados del asesinato del diputado riojano Héctor Olivares y su amigo Miguel Yadón serían conocidos en Tres Arroyos, a donde viajaban con bastante asiduidad y hace aproximadamente un año y medio que no estarían viniendo.

De acuerdo con fuentes confiables, ellos llegaban a este medio acompañando a varias mujeres de la comunidad gitana.

Se alojaban en hoteles céntricos y eran conocidos concurrentes al restaurante que funciona en la cantina del Club Costa Sud.



Por entonces el negocio era la venta domiciliaria, en oficinas, bancos y otros lugares de concentración de público, de perfumes importados.

Al decir de los informantes, eran personas tranquilas, no generaban ningún tipo de disturbios y cuidadosos del público que seleccionaban para vender sus perfumes.

Venían una y hasta dos veces por mes. Jamás tuvieron inconvenientes localmente y pagaban regularmente los alojamientos en hoteles y también en departamentos de alquiler diario.

El hecho solo se ajusta a que muchos tresarroyenses, al conocer este dato, casi con seguridad recordarán que hace bastante tiempo que no visitan el medio las gitanas vendedoras de perfumes.