Juan Marcos Rodríguez: “Vivimos un momento de mucha alegría sobre el Escenario Mayor”

El director de la Orquesta del Conservatorio Provincial de Música, Juan Marcos Rodríguez, hablò con LU 24 luego de la presentación de manera conjunta con la Academia El Caldén, ejecutando temas clásicos y música de películas, a quienes ovacionó el público, sostuvo, en diálogo con LU 24, que “se vivió un momento de mucha alegría, lo disfrutamos mucho; nosotros teníamos alguna preocupación respecto a nuestra concentración, ya que algo nos podría distraer, como el video, la presencia de los bailarines, la gran cantidad de gente, pero lo disfrutamos mucho, fue muy emocionante”.

Argumentó que “desde hace dos o tres años veníamos proyectando estar en la Fiesta del Trigo, y todo daba para estar sumamente nerviosos, pero encontramos un momento de mucha tranquilidad para poder hacerlo”.

Un gran esfuerzo

“Hemos ensayado a las siete de la mañana, durante varias horas, con lo que significa el esfuerzo de todos, pongo como ejemplo estar cuatro horas con un instrumento de viento repasando partituras; creo que fue todo un logro, y se debe a la experiencia en los diferentes ritmos lo que da un perfil diferente en una institución conservadora, lo que ya se veía cuando los profesores venían a dar clases de arte en la época en que fui alumno del Conservatorio, luego también como profesor”.

Crítica condición edilicia

Rodríguez insistió en la crítica condición en la que se dictan clases en la institución, ante la falta de espacio edilicio: “Hay alumnos que cuando se inscriben luego no pueden asistir a clases porque no alcanzan las aulas, y también nos afecta la humedad, el moho; alguna vez se trató de poder llevar un Anexo a Gonzales Chaves, ya que viene a Tres Arroyos gente de toda la zona para estudiar, pero no se pudo lograr”