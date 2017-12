Juan Segundo Menna, habló del segundo partido de la final frente a Sarmiento de Suárez

El base de Costa Sud, Juan Segundo Menna, se refirió al segundo match de esta noche recibiendo al Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez en el gimnasio Oriverde.

Comenzó diciendo a LU 24, que: “El partido de hoy cambia sobre todo en las dimensiones del estadio, en nuestra cancha podemos correr más y tirar, eso nos ayuda. El equipo tiene ganas hoy está bien, debemos revertir la serie, estamos uno abajo y es una revancha para nosotros”.

Agregó que: “Jugar estos partidos tan seguidos nos conviene ya que Sarmiento está compitiendo en el provincial también y están más cansados. Hay que aprovechar eso”.

También habló de su juego y dijo: “Las cosas vienen bien este año, contra Club de Pelota tuve buena serie y frente a Blanco y Negro me costó más por su defensa, pero contra Sarmiento espero hacer jugar al equipo, que es mi rol en la cancha, tengo buenos compañeros y buenos tiradores”.

Para finalizar expresó su expectativa para el 2018: “Creo que me voy a jugar afuera, no sé. Mi idea es no seguir acá”.