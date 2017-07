Juan Tolosa pasó por “Esto es Historia”

Canillita, lustrabotas, caramelero y operador de cine, son algunas de las ocupaciones que desarrolló en su vida el señor Juan Tolosa y que contó en el transcurso del programa “Esto es Historia”.

El relato transitó por detalles de una vida difícil en su infancia como consecuencia de la fragmentación familiar. Incluyó aspectos de su vida con una abuela y también el paso durante unos 3 años por el Hogar El Amanecer, del Ejército de Salvación.

Dijo de un período bajo un régimen muy estricto, de su contacto con la imprenta del establecimiento y también de su ingreso como repartidor de una carnicería que funcionaba en el ex mercado Alsina.

Con autorización de su madre dejó el pupilato y vivió en una pensión.

Recordó que a los 19 años fue a cumplir con el servicio militar en Comodoro Rivadavia trabajando con un ex compañero de Azul en mantenimiento de plomería en las casas del barrio militar.

Más o menos con 14 años comenzó a trabajar en la venta de golosinas en los cines locales.

Su curiosidad hizo que se interesara por el funcionamiento de las máquinas proyectoras logrando con el tiempo un conocimiento adecuado para su manejo.

Recordó que comenzó reemplazando como operador a Norberto Olivetto, afectado por un problema de salud.

Cuando este se incorporó como operador en LU 24, Tolosa quedaría a cargo, un trabajo que desarrolló durante varios años.

Relató su experiencia con los distintos tipos de máquinas proyectoras y el material fílmico y su evolución a través del tiempo.

También dijo que formó familia cuando tenía 28 años y cuenta con una hija que hoy tiene 30 años.

Actualmente está jubilado pero complementa los ingresos familiares con trabajos en empresas de seguridad privada.

Dijo lamentar no haber estudiado. Aprendí a leer solo, recordando que no terminó la escuela primaria, situación que se justifica en función de la inestabilidad familiar en que se desarrolló.

El programa se inició recordando las voces de Marcelo Mouhapé y Luciano López Echegoyen, e incluyó un pasaje por la poesía universal en el segmento “palabras sin tiempo”.

Seguidamente se desarrolló una semblanza especial del político y actual diputado nacional Felipe Solá. El informe incluyó pasajes de declaraciones que realizara entre 1999 y 2007.

En los mismos definía su pensamiento sobre temas de seguridad, la descentralización administrativa y reafirmaba su estrecha relación con Tres Arroyos lugar que ha visitado en numerosas ocasiones.

En el segmento deportivo se difundieron los goles con los que Boca Juniors vencía a Colegiales por dos a uno, con un tanto convertido sobre la hora de terminación.

Como cierre se leyó un texto de Osvaldo Cattone denominado “el valor de la esencia”.