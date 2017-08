Juan Vera, precandidato a concejal por Encuentro Popular, habló sobre las propuestas de su espacio

El primer precandidato a concejal por Encuentro Popular, Juan Vera, visitó los estudios de LU 24 y contó que dicha agrupación a nivel nacional apoya a Cristina Fernández de Kirchner como senadora y a Luis D'Elia como diputado nacional: “Las listas van a estar cortadas, en Tres Arroyos solamente figura la candidatura local”, aclaró.

En cuanto a las PASO analizó que “este domingo va a ser un voto positivo para comenzar a reflexionar, para que el gobierno comience a reflexionar sobre todo lo que esa haciendo, creo que hay una conciencia de la ciudadanía en distribuir sus votos, ya no va a ser polarizado como en otras oportunidades, vemos que va haber una dispersión del voto”.

Propuestas para la ciudad

Consultado sobre las propuestas de su espacio para el Concejo Deliberante Vera planteó “ver de qué forma los centros de salud primaria, que funcionan de mañana hasta las 13 horas, si uno se golpea o se corta, a partir de las 13 horas debe recurrir a la guardia de emergencia del hospital. Si se logrará tener sala por medio funcionando desde las 13 horas a la noche yo creo que aliviaríamos la atención del hospital, sería una de las cuestiones a proponer”.

“Lo otro, hacer una defensa y una difusión de lo que está pasando con la educación, nosotros sabemos que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires está yendo en contra de los Institutos terciarios, en Tres Arroyos hay dos institutos, está yendo en contra de las escuelas técnicas, y nosotros tenemos una escuela que es ejemplo en la provincia de Buenos Aires, entonces ver de qué forma comenzamos a trabajar para impedir que avances sobre eso porque están sin presupuesto, tratar de sacar algunas cuestiones que tiene que ver con el sostenimiento de esas escuelas”, agregó.

El precandidato a concejal también manifestó la preocupación de las llegadas de los mercados de las pequeñas producciones locales, “nosotros vemos que en Tres Arroyos uno abre la página de Facebook y se encuentra que hay ofertas de todo tipo de alimentos, puede suceder que por ahí puede haber una contaminación y puede haber una epidemia. No se ha logrado regularizarlo porque hay gente sin trabajo y la única salida laboral que tiene es producir lo que sabe hacer. No es que esté en contra del que hace eso para poder sustituir su ingreso, porque de otra forma tendría que salir a robar para generárselo, se lo está generando de una forma honesta, pasa que las condiciones que hay que tener con el cuidado de la salud no son las ideales”.

“Tres arroyos cuentas con un montón de espacios que son públicos, que son del municipio, que son del Estado, en los cuales se podrían poner a funcionar en grupos este tipo de proyectos que generan el alimento que llega a las mesas. Tenemos por ejemplo lugares como la terminal, o Madre Tierra que tiene una cocina habilitada que hoy no está siendo usada en su totalidad”, subrayó.