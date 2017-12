Juárez: Dos imputados por las muertes de Bustos y Rodríguez

En conferencia de prensa, la Dra. Paula Rodríguez, titular de la Oficina de Ayudantía Fiscal de Benito Juárez, confirmó que hay dos hombres imputados en la causa que investiga las muertes de Agustín Bustos y Agustín Rodríguez, el pasado 9 de enero. Se trata del conductor y acompañante del transporte que habría provocado el accidente. Guillermo Alzugaray y Mariano Fiorentino están citados a declarar el próximo miércoles 27 del corriente ante el Juez de Garantías.

Las madres de los jóvenes participaron de la ronda de prensa realizada días atrás.

Según publicó El Fenix, “el día 27 del corriente se ha fijado como fecha para llevar a cabo el procesamiento de dos personas que ya han sido imputadas en la causa “gracias al informe de Gendarmería que fue como una conclusión final de todas las pericias, abocándonos a partir de ahí pura y exclusivamente al accidente”, dijo la doctora Rodríguez. En el mismo sentido, explicó que se peritó el camión, se mejoraron fotos que permitieron ver que del camión colgaban unos fierros; nuevas pericias de Policía Científica; se recabaron nuevas declaraciones, algunas contradictorias respecto al hecho, se peritó el campo adonde los transportistas llevaban los materiales de construcción quienes no pudieron precisar qué tipo de materiales llevaban y de qué manera los transportaban”.

Asimismo expresó que “una primera pericia en un galpón tuvo resultado negativo ya que el hierro que se encontró no era el que podría haber generado los golpes que terminaron con la vida de los chicos; que se hizo una segunda logrando hallar los peritos en el piso del galpón hierros del 8 y 6, que una vez analizados se pudo demostrar que tenían la flexibilidad como para ser los causantes de los daños físicos, ya que las fotos demostraron que estaban a casi un metro fuera de la caja del transporte que no es la forma adecuada de transportar estos elementos y la oscuridad reinante "no se puede llevar una carga de cualquier forma cuando es peligrosa", acotó Rodríguez.

"Es evidente que hubo un pacto de silencio"

Consultada si los fierros encontrados se ajustan a las características citadas por el Dr. Musciatti en el informe de la autopsia de Agustín Bustos, respondió que "son exactamente iguales" y agregó que son elementos que habitualmente se utiliza más para vigas o columnas , que para pisos, y que a lo mejor para abaratar costos se utilicen estos elementos, al tiempo que agregó "no puedo confirmar si se pusieron ahí para ocultarlos", añadió que del piso se extrajo un trozo, se midió, se pidió una pericia médica aleatoria para cotejar si ese hierro era compatible con las lesiones, lo cual dio que es "exactamente igual a las lesiones que presentaba Agustín Bustos" afirmó.

Volviendo al tema, la letrada sostuvo que en las declaraciones de los imputados nunca dijeron qué llevaban, ni cómo; "dicen no recordar si llevan arena, hierro o cemento. Nunca reconocieron lo que llevaban. Con las fotos y nuevas declaraciones donde fuimos más incisivos, reconocieron que era eso lo que llevaban más el hallazgo en el campo. No caben dudas que la carga fue descargada ahí".

Ante la consulta de por qué no aparecen esos datos en las primeras pericias que se hicieron sobre el camión, Rodríguez fue terminante "es evidente que hubo un pacto de silencio" entre el conductor del camión y su acompañante, o sea entre Alzugaray (Guillermo) que es el conductor y Fiorentino (Mariano) que es el acompañante. "Se midió el tiempo y el trayecto que hicieron los chicos y nos da exactamente igual a la llegada del camión. Esto también nos demuestra que el corrimiento de los cuerpos fue hecho por ellos" afirmó y remarcó que en ningún momento Alzugaray y Fiorentino reconocieron el accidente.

Víctimas de un siniestro vial

En otro punto leyó parte de lo que indica la causa respecto a la imputación: "Queda determinado que la muerte de quien en vida fueran Agustín Bustos y Agustín Rodríguez, fue producto de un siniestro vial, de eso no quedan dudas. Las tomografías efectuadas en ambos menores son compatibles con traumatismo de cráneo encefálico por inercia, en ambos casos con las mismas características", dijo y agregó que para determinar esto se hizo la medición de la altura de los chicos y la altura de los hierros colgando, nos da exactamente a la altura de la cabeza donde tienen las lesiones", explicó. Asimismo reiteró que el hecho de imputar a Alzugaray y Fiorentino, es porque tienen la certeza que son los autores , uno con mayor responsabilidad que el otro "ellos siempre fueron testigos y ahora pasan a ser imputados como autores" y agregó que Homicidio Culposo Calificado por conducción imprudente de vehículo automotor y Agravado por la Pluralidad de Víctimas, es la imputación a Guillermo Alzugaray, en tanto a Mariano Fiorentino se lo imputa por Encubrimiento. Y reiteró que fue evidente el pacto de silencio que hubo entre los acusados y que de hecho se mantiene hasta la fecha al tiempo que dejó claro que este es el puntapié inicial de una causa que ya tiene dos autores que fueron citados para el día 27, pudiendo declarar o no, apelamos a que lo hagan dijo y añadió que seguirán haciéndose pericias, también con la investigación "puede haber cambio de carátula, agravantes, detenciones a futuro. Tenemos que ir paso a paso" y aseveró que en principio no habrá detenciones.

El propietario del camión supo lo ocurrido

Ante la pregunta si el Sr. Ricci, propietario del camión, sabía de lo ocurrido, sostuvo que según lo que declaró fue anoticiado y ante la repregunta de por qué no actuó en consecuencia, respondió que "cuando lo llaman para avisarle, creía que fue Alzugaray, no es muy claro en sus declaración, él estaba yendo para otro lado y como se iba a acercar al lugar, le dicen "no vengas que viene Mariano Labriola" y entonces fue después a la tarde. Eso es lo que declaró, manifestó Rodríguez, y ante la repregunta si le cabría a Ricci también la imputación por encubrimiento sostuvo que en estos casos se imputa al autor, más allá que sea el dueño del camión. Nosotros buscamos a los autores del ilícito, no tenemos dudas que estas personas fueron los autores, ahora esto puede ampliarse y cambiar la carátula, puede haber detenciones a futuro. Hoy puedo confirmar la imputación de dos personas, reiteró la funcionaria fiscal”.