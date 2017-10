Jubilado se descompensó y Vittal tardó 45 minutos en llegar: vive a 7 cuadras de la sede

Está noche, Juan José Burchkardt, jubilado, de 85 años y padre del dirigente justicialista Daniel Burchkardt, se descompensó en su vivienda ubicada en Solís y 9 de Julio, y la ambulancia de Vittal, cuya sede está a 7 cuadras, tardó 45 minutos en llegar. En el lugar hubo importante presencia policial para asistir al hombre.

Daniel Burchkardt expresó por LU 24 que “mi papá hace poco estuvo internado por problemas de este tipo, hoy se sintió mal y llamó a la guardia de la policía que está en la esquina y se comunicó con mi hermana y una vecina de enfrente. Tenía una descompensación progresiva y llamamos a la ambulancia que tardó 45 minutos. Mi papá es afiliado de PAMI, él vive a 7 cuadras de Vittal y la ambulancia tardó 45 minutos, no quiero que la gente piense que estoy haciendo política con esto, solo que piense lo que digo”.

“Mi papá gracias a Dios está bien, está internado en el Hospital y le van a hacer una tomografía y lo atendió la Dra. Vivian Colombo y quiero agradecerle a la Policía local que estuvo hasta que llegó la ambulancia”, dijo sobre el estado de salud de su padre.

Además remarcó que “fueron 45 minutos y a 7 cuadras de donde está la ambulancia, menos mal que no fue un preinfarto. La explicación se la voy a pedir mañana a la empresa y también al responsable local del PAMI, que me explique por qué una ambulancia a 7 cuadras de la casa de mi papá tardó 45 minutos”.

“No me parece justo que tratemos a nuestros viejos y a nuestros abuelos de esta manera, que teniendo una emergencia tengan que estar esperando tanto”, sentenció Burchkardt.