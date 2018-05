Judiciales bonaerenses rechazan oferta salarial del gobierno y van al paro con movilización

La Asociación de Judiciales Bonaerense realizó una Asamblea en nuestra ciudad tras rechazar la oferta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal. Durante la jornada informaron que se tomaron nuevas medidas fuerza.

Néstor Alende, titular de la Asociación Judicial de Bahía Blanca, explicó a LU 24 que “el gobierno fue obligado por la Justicia a convocarnos. Nosotros establecimos en el último congreso que para este año vamos a pedir un 25 por ciento de aumento en una sola cuota a partir de enero, y con cláusula gatillo si la inflación superara este 25 por ciento. “El gobierno ofreció el 15 por ciento en tres cuotas, y es lo que ofreció a todos los gremios estatales, nosotros lo rechazamos de plano en la mesa paritaria”.

También contó que el gobierno les ofreció un adelanto a cuenta que implica un aumento en el mes de enero del 3 por ciento u otro 4 por ciento a partir de marzo, pero también fue rechazada esta oferta. “El adelanto que ofrece el gobierno no es más que una estrategia política para minar la capacidad de lucha, de movilización, de paro, que tenemos los judiciales en este momento”, sostuvo Alende.

Asimismo adelantó que realizaran un paro de 24 horas con movilización a La Plata la semana próxima en conjunto con otros gremios. “Entendemos que somos varios gremios que padecemos esta situación, los que ya fueron convocado no tuvieron una oferta superadora del 15 por ciento y hay otros sectores que no han sido convocados. Estamos juntos en esta lucha y entendemos que juntos tenemos que enfrentar esta política económica que no hace más que ajustar el bolsillo del trabajador”, cerró.

En tanto el Secretario gremial de la departamental Bahía Blanca, Flavio Meles, dijo que el plan de lucha no solo tiene que ver con lo salarial sino con otro tipo de reivindicaciones. Al respecto contó: “Exigimos también la recomposición del 3 por ciento de antigüedad caída de la Ley de Emergencia Económica desde el año 95 a 2005, que abarca a los trabajadores que tiene una antigüedad y en este momento los lesiona en un 20 por ciento del salario; también que el Ministerio Público restablezca para las categorías de ingresos, que son los auxiliares terceros, el mismo tratamiento que ha hecho la Corte con los mismos compañeros que están en la misma categoría, esto es las re categorizaciones y las adaptaciones del básico conforme a la última Ley Paritaria, lo que implicaría un aumento importante dentro del malo salario que tienen los compañeros de categorías de ingreso del Poder Judicial que está muy por debajo de la Canasta Familiar Básica”.

“A todo esto también se le suma el desfinanciamiento del IOMA y el IPS, debido a que el IOMA no está atendiendo bien, como corresponde todo lo que es la salud de los judiciales de la provincia y donde el gobierno ha utilizados esos fondos como dinero fresco para tapar agujeros fiscales, lo mismo sucede con el IPS, y el IPS se agrava aún más porque ya está el antecedente de la reforma previsional en la Nación, situación que quieren llevar también a la provincia de Buenos Aires haciendo un sistema de armonización que establecería un deterioro importante dentro de nuestro sistema jubilatorio”, añadió Meles.