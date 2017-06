Judiciales denuncian maltrato laboral por parte del juez de Garantías

Trabajadores nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense realizaron hoy una asamblea en la puerta del Juzgado de Garantías. Reclamaron en torno al conflicto salarial que mantienen en la Provincia, pero también denunciaron supuesto maltrato laboral en el órgano judicial tresarroyense.

Pablo Abrahamovich dijo a LU 24 que “aprovechamos el recorrido por la Departamental, ante el reclamo salarial que incluirá medidas de fuerza el miércoles y jueves, y también por la situación de maltrato laboral por parte del titular del Juzgado, doctor Rafael Oleaga.

“La situación se está dando a lo largo del tiempo, ahora vinimos a conversar con ellos para redefinir una estrategia para evitar que esta situación continúe”, agregó.

El secretario de la Departamental de la AJB, Néstor Alende dijo que “la situación comienza con el reclamo de los compañeros y compañeras en 2009, ahora retomamos esta situación, venimos a respaldarlos porque tenemos que terminar con el maltrato laboral no solo en Tres Arroyos sino en toda la Departamental”.

“Hemos conversado con los compañeros, hay varios funcionarios que pueden dar cuenta de esta situación y quienes se han tenido que ir del Juzgado; si se maltrata a uno se maltrata a todos; estamos trabajando y cuando tengamos una definición lo vamos a informar convenientemente a los medios; no hay antecedentes en Tres Arroyos pero en otros sitios tras la intervención se han destituido a funcionarios, como una Jueza en Mar del Plata”, agregó.

En cuanto al reclamo salarial, informaron al respecto sobre el paro por cuarenta y ocho horas determinado para el miércoles y jueves de esta semana, “ya que en estos seis meses hubo solamente dos reuniones, como sucede con otros gremios como el docente o los trabajadores de la salud, ya que el Gobierno insiste en una propuesta salarial del 18 % y nosotros reclamamos un piso de 36%, que es lo que midió el INDEC, para que el salario no tenga menos poder adquisitivo que en el 2016”.