Judiciales expresaron su rechazo a cambios en la feria

Dirigentes de la delegación Bahía Blanca de la Asociación Judicial Bonaerense, Néstor Alende y Gustavo Fernández, se expresaron en contra de manifestaciones del ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, en torno al proyecto de modificar la feria judicial. “Los argumentos son falaces, la feria no hace que la justicia cierre sus puertas porque en todas las dependencias queda personal y se sigue trabajando, y si no se aporta a la población una justicia de calidad, es por un montón de circunstancias que nada tiene que ver con la feria. La carencia de nombramientos de jueces, fiscales y defensores y la falta de personal hacen que la actividad se ponga más lenta, pero nada tiene que ver esto con la feria, que se creó para organizar las vacaciones de funcionarios y trabajadores”, indicó Alende.

Los dirigentes judiciales aseguraron además que “el trabajo interno que se hace durante la feria mejora las tareas que se realizan después cuando se retoma la actividad. Unicamente la realización de juicios se pospone, pero se sigue atendiendo al público, se dictan medidas cautelares con el juez que esté, los Tribunales no se cierran. Lo que quiere el ministro de Justicia es quitar un derecho, mientras que la realidad es que faltan recursos y personal, y hay muchas dependencias donde se trabaja en el total hacinamiento”.

“Este tipo de intentos de resoluciones no es casual, se basa en una proyección política en la que está la voluntad de mostrar a algunos sectores como privilegiados cuando en realidad sólo tienen derechos. Nosotros también nos hacemos eco de los reclamos de la gente sobre la justicia, pero esto es sólo jugar para la tribuna. El Poder Judicial de la Provincia es el de mejor cantidad de empleados en relación con los habitantes que tiene”, finalizó, por su parte, Fernández.