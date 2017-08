Juegos 2017 en Chaves: fútbol playa y pelota, a la final de Mar del Plata

La dirección de Deportes y Tiempo Libre de Gonzales Chaves comunica que se disputó en el Balneario Reta la competencia por la disciplina fútbol playa, correspondientes a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2017, donde el equipo chavense (categoría sub 16) del Instituto Inmaculada Concepción, venció por 2 a 0 a Benito Juárez.

El equipo, que es dirigido por el profesor Agustin D'Auro, consiguió la clasificación a la final provincial.

Mientras que en las instalaciones del Club de Pelota de nuestra ciudad se jugaron los partidos de pelota, en el cual las tres parejas representantes de nuestro Distrito, en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18, obtuvieron el pase a la final provincial, a disputarse en la ciudad de Mar del Plata.