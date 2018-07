Juegos 2018: resultados del fin de semana en Chaves

La Dirección de Deportes y Tiempo Libre de Gonzales Chaves comunica los resultados de las competencias de Juegos Bonaerenses del fin de semana.

En escoba de 15, disputados en la Escuela Secundaria N° 1 de De la Garma.

1° puesto: Luis Morales - Abel Herrera

2° puesto: Fernando Marquestau – Carlos Gómez de Saravia

3° puesto: Hilda Della Torre - Maria Elena Menna

4° puesto: Rosa Casco - Norma Cejas

Mientras que en Benito Juárez, se realizaron los encuentros de atletismo para personas con discapacidad sub 15, 20 y 25. Estos fueron los resultados.

- En boccia sub 18: 1° puesto para Lucia Suárez

- Lanzamiento de bala sub 20: 1° puesto para Alexandra Guzmán

- Lanzamiento de bala sub 25: 1° puesto para Malena Valle

Las tres participantes clasificaron a la final de los Juegos Bonaerenses.