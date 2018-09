Juegos Bonaerenses 2018: Primeros resultados

Desde las 8:30 de este domingo se cumplen las pruebas finales en las distintas categorías de los Juegos Bonaerenses 2018.

Ya se abrió el medallero y hasta horas del mediodía, de acuerdo a la información que provee la Provincia en el portal Web del evento, sobre cinco pruebas disputadas, los distritos de Trenque Lauquen, General Viamonte, Morón, Navarro y Tapalqué logran medalla de oro; Baradero, Coronel Rosales, General Paz, Luján y 9 de Julio, preseas de plata, y Trenque Lauquen, Azul, Campana, General San Martín y Ramallo, de bronce.

Tres Arroyos triunfó en 3x3 básquet sub 18 masculino libre, ante Tandil por 21 a 15 y en sub 13 masculino, también en 3x3, se impuso a Chivilcoy por 10-9, en tanto, en tenis, sub 14 doble masculinos, la pareja Agustín Palla- Ignacio Ardiles, le ganó a San Fernando por 7-6, 6-3 y 10-8.

En Adultos Mayores, se presentaba esta mañana en Teatro la obra que interpretan Oscar Aguirre y Ana María Rubio, y en solista vocal femenino, Norma Santos.

Los Juegos Bonaerenses se pueden seguir en vivo a través del siguiente video de YouTube: