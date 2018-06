Juegos Bonaerenses en Chaves: resultados de Futsal

La Dirección de Deportes y Tiempo Libre de Gonzales Chaves informa los resultados de Futsal masculino, modalidad escolar abierta, correspondientes a la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses:

Categoría Sub 14

De la misma participaron 3 equipos, de los establecimientos educativos Instituto Juan Eliçagaray (IJE), e Instituto Inmaculada Concepción (IIC).

1° puesto: IIC (DT: D’auro)

2° puesto: IIC (DT: Mozo)

Categoría Sub 16

De la misma participaron 4 equipos, de los establecimientos educativos Instituto Juan Eliçagaray (IJE), ESS N° 1 e Instituto Inmaculada Concepción (IIC).

1° puesto: IIC (DT: D’auro)

2° puesto: IIC (DT: Mozo)

Categoría Sub 18

De la misma participaron 2 equipos, de los establecimientos educativos Instituto Juan Eliçagaray e Instituto Inmaculada Concepción.

1° puesto: IIC (DT: D’auro)

2° puesto: IJE (DT: Méndez)