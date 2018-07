Juegos Bonaerenses en Chaves: resultados del fin de semana

La Dirección de Deportes y Tiempo Libre de Gonzales Chaves informa los resultados de los partidos de sapo, categoría única, desarrollados el sábado en el Polideportivo Municipal "Profesor Juan Gabino Atairo".

Femenino

1° puesto: Delia Marquestau

2° puesto: Sara Gómez de Saravia

3° puesto: Susana Pattaro

Masculino

1° puesto: Alberto Suárez

2° puesto: Héctor Rodríguez

3° puesto: Jorge Gómez de Saravia

Fútbol adaptado

Además, el día sábado se realizó el encuentro de fútbol adaptado. Participaron dos equipos de Laprida, dos de Benito Juárez y dos de Gonzales Chaves, quienes disfrutaron de una tarde de amistad y camaradería deportiva.

Fútbol 7

Mientras que este miércoles -11-, en cancha de Independencia, a las 10 horas, se jugarán los partidos de fútbol 7 femenino, categorías sub 14, sub 16 y sub 18.

Vóley

También se jugaron los partidos previstos del Torneo de Vóley Regional femenino y masculino, donde participaron equipos de Benito Juárez, De la Garma y Gonzales Chaves.