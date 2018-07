Juegos Bonaerenses: Están los clasificados de Tenis para Mar del Plata

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Deportes, informa sobre los resultados de las clasificaciones de los Juegos Bonaerense en la disciplina Tenis, en la etapa Regional, quienes en algunas de las categorías, resultaron ganadores para la etapa provincial en la ciudad de Mar del Plata.

Tenis Masculino Sub 14 Single

1º Coronel Pringles Aguirrezabala

2º Tres Arroyos Salo Franco Nicolás

Masculino Sub 16 Single

1º Tres Arroyos Fiorda Matias

Masculino Sub 18 Libre

1º San Cayetano: Martinez Mateo

2º Tres Arroyos: Azconegui Francisco

Femenino Sub 14 Single

1º C Dorrego: Barrios Julia

Femenino Sub 16 Single

1º B Juárez: Gay Vitali Martina

2º Tres Arroyos: Arce María Trinidad

Femenino Sub 18 single

1º B Juárez: Guevara Luna

Masculino Sub 14 Doble

1º Tres Arroyos: Palla Agustín - Ardiles Ignacio

2º S Cayetano: Martínez Sampayo Juan Medina

Tenis Sub 14 Femenino Doble

1º Tres Arroyos: Gamba Juana / Eceiza María