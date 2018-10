Juegos Bonaerenses: Más logros deportivos de los chavenses

La directora de Deporte y Tiempo Libre del municipio, Belén Di Luca, destacó los logros deportivos de los jóvenes de Gonzales Chaves en las competencias finales de los Juegos Bonaerenses, que culminaron hoy en Mar del Plata.

“La evaluación de cierre es más que satisfactoria”, dijo, y destacó que todos “han dejado lo mejor de sí, tanto los jóvenes como los adultos, por eso estamos muy contentos, y felicitamos a los que han conseguido medallas.”

Además, señaló que en varias disciplinas se llegó a las instancias finales y que el triunfo de Franco Molina y Bautista del Río les dio el pase a la Final Nacional para los Torneos Evita, a realizarse del 20 al 29 de octubre.

Estas fueron las medallas obtenidas por los chavenses:

Nayra Decarli y Milagros Arévalo, medalla de Plata en Padel, categoría sub 14.

Álvaro Martínez y Ulises Erdocia, medalla de Oro en Pelota a Paleta, categoría sub 14.

Franco Molina y Bautista del Río, medalla de Oro en Pelota a Paleta, categoría sub 16.