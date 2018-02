Juicio a Silvina Cervetti: la expectativa está puesta en los peritos

Los ciudadanos que acudieron a oficiar su rol de jurados en el juicio que se sigue a Silvina Cervetti por el presunto homicidio de su bebé, asistieron en la primera jornada de debate a la presentación de la línea de acusación, que pretende probar que la nombrada dio muerte a la criatura mediante un mecanismo que más tarde deberá apuntalar con el testimonio de peritos; y a la argumentación de la defensa, que presentó a Cervetti como una mujer vulnerable y acuciada por diversos problemas.

El fiscal de instrucción y juicio, doctor Gabriel Lopazzo, presentó dos testimonios principales, con distinta gravitación en la audiencia, pero se espera para la segunda jornada la presencia de al menos dos peritos reconocidos, que aportarían más elementos para sostener la acusación. El pediatra Horacio Rey, que vio a la criatura ya fallecida, no habría suministrado datos relevantes, incluso se le exhibió una fotografía pero dijo no recordar demasiado, salvo algunos hematomas que aparecían producto de la reanimación a la que fue sometido. No obstante, señaló que el niño presentaba buenas condiciones de salud en su nacimiento.

Un testimonio más contundente para la línea acusatoria fue el del médico que acudió al pedido de una ambulancia desde el domicilio de la acusada, de apellido Moreno. Este profesional recordó que le llamó la atención cierta apatía en Cervetti, a quien describió como en un estado que no era el esperable para la situación que estaba viviendo. La mujer estaba afuera de la vivienda, pero unos metros más allá del ingreso, de acuerdo a la descripción del médico.

Una mujer vulnerable

La defensa, en tanto, presentó a Cervetti como una mujer con dificultades económicas, insuficiente acceso al sistema de salud, sola para criar a su hijo y además atravesada por dos situaciones similares anteriores de muerte de sus hijos–sobre las cuales también pesaría alguna sospecha-.

Para la segunda jornada, se esperaba desde hace algún tiempo que la Fiscalía ofrezca como testigo al prestigioso perito Osvaldo Raffo. Sin embargo, su avanzada edad y dificultades para movilizarse harían que, de insistir Lopazzo con su testimonio, declare por videoconferencia. No obstante, dos colegas aportarían lo suyo en torno a la mecánica de muerte del bebé, que tenía 9 meses de vida en julio de 2015, cuando ocurrieron los hechos que se ventilan en el juicio.