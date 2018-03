Julián – Russi, esta noche en el Mulazzi

Desde las 21.30, en el Museo Mulazzi, se presentarán los artistas tresarroyenses Esteban Julián y Carlos Russi, en guitarra y voz respectivamente, en un concierto en el que ofrecerán tangos, zambas inolvidables, canciones sin tiempo y clásicos brasileños.

Este dúo ya se ha consolidado en numerosas presentaciones, y ha logrado armar un repertorio compacto y diverso al mismo tiempo. Eligen temas populares que forman parte de la memoria colectiva de quienes aman la música, y en esta oportunidad, han resuelto agregar y enriquecer con su calidad interpretativa.

Esteban y Carlos, de visita en LU 24 promocionaron el espectáculo, e hicieron referencia a las diferentes presentaciones realizadas en Claromecó durante el verano, a la vez que anunciaron que vuelven a la localidad el sábado 31, durante la Semana Santa.

“Uno canta con el cuerpo”

“Cuando uno trabaja en compañías ya está todo armado y te dirigen, pero cuando yo canto solista canto lo que me gusta; yo no voy a cantar a un cumpleaños de quince porque no tengo ese estilo de música; cuando me fui a Buenos Aires me llevaron a conocer La Boca y me pusieron un tango, “Sueño de Barrilete” por Susana Rinaldi, y me dije “yo soy ese barrilete y quiero andar así, cantar cosas que pasen por mi cuerpo, porque uno canta con el cuerpo”, dijo Esteban.

“Elegí para este repertorio zambas, porque mi padre era folklorista, autor de la Zamba de Cristian, que estará esta noche, junto a los tangos y para el final incorporamos temas de bossa nova; hoy va a ser uno de los show más generosos”.

El espectáculo está programado para las 21:30. Las entradas tienen un costo de 150 pesos y se pueden adquirir en Avenida San Martín 323.

Trayectorias

Esteban Julián tiene una amplia trayectoria en el canto que comenzó con su formación en Buenos Aires, y cobró notoriedad cuando fue protagonista de un antes y un después en la historia de la comedia musical en la Argentina: tras extenuantes audiciones, fue seleccionado para ser parte del elenco original de “Drácula, el Musical”, de Pepe Cibrián, que se estrenó en el Luna Park con un impresionante despliegue. El desafío de cantar y actuar con orquesta en vivo y para miles de personas fue superado con creces por el tresarroyense, quien trabajó luego en varios proyectos de Cibrián, como “El Jorobado de París”. También compartió camino con el excepcional Aníbal Pachano, que lo contó entre sus elencos en propuestas muy exitosas como “Tangou”.

El nombre de Carlos Russi está indisolublemente asociado a la historia grande del folklore local con trascendencia fuera de las fronteras tresarroyenses. Humilde amante de la música sin excepciones, fue miembro de los primeros grupos que llevaron el nombre del distrito a los principales escenarios de la canción nativa. Así, con “Las Voces de Tres Arroyos” y el “Grupo Son”, fue destacada su participación en distintas ediciones del Festival de Cosquín y animó incluso giras internacionales con singular suceso.

Ya en formato de dúo, siempre con su guitarra, peñas y fiestas populares han contado con la posibilidad de disfrutar de su virtuosismo. Además, versátil como pocos, se ha adaptado a diferentes propuestas musicales disfrutando siempre, y ofreciendo siempre lo mejor de sí con un sello distintivo: su humildad.