Juliana Pacheco recibió elogios del jurado y emocionó a Andrea Politti en “Corte y Confección” (Video)

Juliana Pacheco, la contadora radicada en la localidad de Orense, fue protagonista de un momento súper emotivo junto a la conductora Andrea Politti en el programa de Canal 13, “Corte y Confección, colección 2019”.

Pacheco se destacó entre los competidores cuando se enfrentaron en el desafío "Noche de brillos": la consigna era realizar un diseño lujoso, glamoroso y con brillos. Los miembros del jurado, integrado por los diseñadores Fabián Zitta, Benito Fernández y Verónica de la Canal, halagaron el trabajo de Pacheco.

"El total look lo veo muy bien. Coincide el pelo, su make up y el clutch. La manga que le hiciste con el guante. Veo armonía, equilibro, sofisticación, sensualidad y proporción. Eso es muy importante de lograr. Para mí hoy Juliana es el mejor voto, un diez", aseguró Fabián Zitta.



Por su parte, Benito Fernández aseguró: "Es el más lindo que he visto en el concurso. Tiene elegancia, diseño, impronta y fuerza. Está bien hecho y bien resuelto. Esto es lo que buscamos en el diseñador que va a ganar. Una conjunción de cosas que hoy lograste. Te felicito. Es un placer ser jurado y ver esto. Me emociona y me encanta. Obvio que tenés un diez".

Juliana se puso a llorar al escuchar las palabras de los jurados, mientras era ovacionada por todos sus compañeros en el estudio. Andrea Politti también se emocionó y aprovechó para felicitarla por su trabajo y su desempeño a lo largo del reality: "Qué lindo cómo avanzaste y cómo creciste. Qué maravilla. Te felicito de corazón. Es una emoción que compartimos entre todos".

Por último, Verónica de la Canal manifestó: "Me emociona tu vestido… Cuando vi tu boceto me pregunté si podrías lograrlo. No porque no tengas capacidad, sino por el poco tiempo, te vi bordando en bastidores. Ese guante no es nada fácil de hacer. El vestido es perfecto. Mi voto es secreto".

“Corte y Confección” es una competencia que busca al mejor talento de la moda argentina entre amateurs, autodidactas, estudiantes y recibidos de carreras vinculadas con el diseño de indumentaria.

En cada programa, que se emite de lunes a viernes a las 16 por la pantalla de El Trece, los jurados evalúan los conocimientos en la materia, su creatividad, singularidad, empuje, su capacidad para evolucionar y adaptarse a las diferentes consignas.

Fuente: Infobae.