Juraron los nuevos concejales: Cambiemos preside el cuerpo

En un colmado Salón Blanco, y con la presencia del Intendente Municipal Carlos Sánchez y los legisladores Laura Aprile, Rosío Antinori y Pablo Garate, secretarios y funcionarios municipales, delegados de las localidades y público que acompañó a quienes dejaban sus bancas y sus reemplazantes electos, se desarrolló la Sesión Preparatoria del Concejo Deliberante.

La misma se inició a las 19:15, con el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera Bonaerense, tarea a cargo de los concejales Mercedes Moreno y Enrique Groenenberg, luego de lo cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Por Secretaría, se dio lectura a la notificación de la Junta Electoral del día 5 de diciembre, sobre el resultado de las elecciones y los concejales “que resultaron electos, postulados por las asociaciones políticas que alcanzaron el número de votos, y de acuerdo a las atribuciones que confiere la Constitución Provincial y la Ley Electoral, proclamando a los mismos y a los Consejeros Escolares”, enumerándose a continuación a los concejales electos: por Cambiemos, tres bancas: Matías Meo Guzmán, Roberto Fabiano y Daiana De Grazia como titulares, y Carolina Elisiri, Alejandro Trybuchowicz, y Marisa Marioli como suplentes; por 1 País: dos bancas: Julio Federico y Andrea Montenegro como titulares. Suplentes: Sergio Pescader y Mara Redivo; por el Movimiento Vecinal: dos bancas: Juan Francisco Aramberri y Marta Pellegrini, titulares, Luis Zorrilla y Graciela Mirmi, suplentes, y por Unidad Ciudadana, dos bancas; Sebastián Suhit y Tatiana Lezcano, como titulares y Pablo Fernández y Gitte Jacobsen, suplentes. En esta instancia, Suhit conformó un bloque unipersonal “Alternativa por la Justicia Social”.

Palabras de los concejales salientes

Seguidamente, se escucharon las alocuciones de los ediles que dejaron sus bancas:

Aramberri: “Me propuse en mi gestión tratar de consensuar y establecer políticas que perduren”

En primer lugar habló quien fuera presidente hasta la renovación de autoridades, Luis Aramberri, quien dijo que “es un día especial para quienes dejamos las bancas y para quienes asumen, y en lo personal, yo me propuse en mi gestión tratar de consensuar con los diferentes bloques, para tratar de establecer políticas que perduren con el paso del tiempo, generando diálogo con los bloques, alternando en las presidencias de las Comisiones a oficialistas y opositores, también en ese diálogo se logró la presencia del Ejecutivo y sus funcionarios, ya fuera para consultarlos sobre temas específicos de proyectos de ordenanzas o conceptos de gestión”.

Aramberri dijo que “el manejo del presupuesto del Concejo fue ejecutarlo de la mejor manera, cuidar el dinero del Estado igual o mejor que el propio”, para luego agradecer a los concejales que dejaban sus bancas y a quienes lo hicieron en 2015. “Me cuesta hacer menciones individuales, pero quiero destacar a los presidentes de bloque con los que he dialogado como los concejales Garate y Callegari, la firmeza al expresarse de Soulé y la crítica a tono y constructiva de Espeluse”.

También tuvo palabras hacia los ex concejales Goizueta y Cassataro, quienes integraron hasta 2015 el bloque del Frente Para La Victoria, y las gestiones conjuntas respecto a solucionar el tema de las viviendas usurpadas efectuadas con Julio Federico y Martín Garrido y por resolver lo sucedido en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos.

Finalmente agradeció “al concejal Salim, al amigo, por su responsabilidad, capacidad y conocimiento, y a mi familia, que estará esperando más que nadie que me baje de este estrado”.

Soulé: “El vecino juzgará si estuve a la altura de las circunstancias”

Sergio Soulé titular del bloque del Frente Renovador que concluyó el mandato, sostuvo que “es momento de agradecer más que hacer balance; el vecino juzgará si estuve a la altura de las circunstancias”, e inició su agradecimiento en primer lugar hacia su esposa y sus hijos, “por haberlos expuesto, ya que a la política la siento en la sangre, soy como soy y los expuse cuando trataron de defender mi nombre”.

En el aspecto político, Soulé agradeció “a Pablo Garate por haber podido integrar esta lista, al Dr. Martín Garate, quien me enseño qué es la política, a mis compañeros de la oposición, al concejal Federico y Coraní Tambussi, a los dos secretarios del bloque, a todos quienes trabajan en el Concejo, y a los medios de prensa que han reflejado lo que soy, atentos y cordiales a la hora de contestar”.

De Benedetto: “Trabajé para defender al comercio minorista, abordé problemas de cuidado animal y del Medio Ambiente”

Desde el Bloque Justicialista, Augusto De Benedetto valorizó “el trabajo realizado incansablemente por tratar de aunar proyectos para sacarlos por unanimidad; en estos últimos cuatro años aprendí mucho de la democracia y del Concejo Deliberante, que se necesita el acompañamiento de otros diecisiete compañeros”, y citó su trabajo específico “en defensa del comercio minorista, también el abordaje de problemas de cuidado animal y del Medio Ambiente”, luego de lo cual deseó “ a quienes ingresan la mayor de las suertes, que discutan pero que no se falten el respeto ya que seguramente todos tienen algo para aportar”.

Damiani: “Es momento de despedida y balance de rigor”

Sucintamente, el vecinalista Jorge Damiani dijo que “es momento de despedida y balance de rigor”, y agradeció “a quienes permitieron compartir proyectos, y aportaron en esta etapa,” relatando que “ingresé para trabajar por el bien común, objetivo que me guió en cada día de mi función”.

Giordano: “Utilicé el sentido común, con temas sobre salud y manejo de la ecología”

Eduardo Giordano, también desde el bloque del Movimiento Vecinal efectuó su análisis al abandonar el cargo y sostuvo: “Termina una etapa más en la f unción de concejales en nuestra patria chica, y mi aprendizaje fue mayor sobre el comportamiento humano, con claroscuros, conociendo gente que era capaz de trabajar en equipo, y también conocí la parte negativa de la política por posiciones individualistas que le hacen mal a la política, pero por suerte fueron los menores; yo utilicé el sentido común, con la intención de desarrollar proyectos personales, algunos quedaron el en camino y otros fueron exitosos, abordé temas sobre salud y manejo de la ecología medioambiental, tuve que aprender y estudiar mucho para instalarlas como corresponde y en general como concejal acompañé al Movimiento Vecinal ”, agregó .

Agradezco a mi familia, quienes siempre me apoyaron y dieron el aliento necesario para seguir adelante, en lo político el agradecimiento a Hugo Fernández , al intendente Carlos Sánchez y a las autoridades del Movimiento Vecinal; a mis compañeros de bloque y a mis oponentes políticos con quienes entendimos que no éramos enemigos pero si adversarios ,con diferentes intereses partidarios, al personal del Concejo y al electorado que avaló la lista que encabezó Luis Aramberri, espero no haberlos defraudado”.

Marta Pellegrini, emocionada hasta el llanto

Seguidamente fue Marta Pellegrini, quien renovó su banca en la última elección, y sostuvo: “tengo la oportunidad de renovar mi banca, pero quise tomar la palabra para gradecer al Movimiento Vecinal y al señor intendente, por confiar en mi persona y conformar la lista; quiero recordar a quienes conformaban el bloque del 2013, y decir que estos cuatro años tienen un balance muy positivo; quiero hacer una mención especial a la concejal Callegari, ya que tal vez por ser ambas docentes hemos peleado muchísimo y peleado más allá del disenso, para poder hacer mucho por los chicos de la ciudad y del distrito, Gracias Concejal”

Muy emocionada, Pellegrini agradeció “el apoyo incondicional de mi familia, que siempre me alentaron, y más allá de perder a mis dos padres estando aquí, fueron momentos muy difíciles y tuve el acompañamiento de los concejales de mi bloque, , de vos Luisito, de vos Vanesa, porque más allá de ser concejales, somos personas donde nos pasan cosas muy difíciles de transitar y se hace más fácil la carga, estando acompañada de buena gente”.

“Pity” Federico: “Más de 8000 personas me han dado una gran responsabilidad”

Julio “Pity” Federico, quien también renueva su banca dejando la del Frente Renovador por la de 1 País, agradeció a su familia en primera instancia, y “al ex concejal Martin Garate por la oportunidad brindada de integrarme al Concejo , al grupo que me ha acompañado en las elecciones, al diputado Pablo Garate por darme una gran oportunidad en mi vida, ya que uno viene de vender bolsitas y curitas y nunca imaginó poder estar en este lugar, encabezar una lista, y quiero decirles a más de 8000 personas que nos acompañaron que me han dado la gran responsabilidad; ya que muchas veces nos quejamos de la mayoría del Movimiento Vecinal, pero ahora es al revés, y tendremos que buscar consensos, eso es lo que debe pasar de ahora en adelante”.

Graciela Callegari: “Estaré donde corresponda para brindar aportes, me voy satisfecha”

Graciela Callegari, quien presidió hasta esta sesión el bloque del Frente Para la Victoria - PJ, en primer lugar le agradeció a Luis Aramberri, “por su disposición, aptitud y actitud para el diálogo, la generación de consensos y habilitación de espacios tanto con vecinos como con las organizaciones, por escuchar y generar soluciones”.

También lo hizo “hacia el personal del Concejo, a los funcionarios y empleados de la Municipalidad, a todos y cada uno de los concejales, tanto en la actual como en la anterior composición, ya que uno crece y se enriquece con la diversidad, agradecer lo mucho aprendido con ustedes, el respeto, la conciliación y los debates; a los medios, puente necesario entre nuestra tarea y los ciudadanos, ya que ser concejal no tiene buena prensa porque es una construcción social ese pensamiento que cree que es un trabajo fácil que se puede hacer sin mucho tiempo de dedicación, pero si cada vecino pasara por el Concejo vería cuánto tiempo lleva poder formar cada ordenanza, que para que sea efectiva debe haber un terreno social para hacer cumplir la norma y monitorearla; para legislar hay que estudiar y escuchar muchas voces para decidir con convicción y conciencia”.

“Fue un privilegio ocupar una banca”

“Estaré siempre agradecida por el privilegio de haber ocupado una banca, a quienes me trajeron con sus votos, al FPV PJ por haberme incluido en su lista en 2013 y a la agrupación Eva Perón en la que encontré el espacio compañero para mejorar las cosas de todos los tresarroyenses, a mis compañeros de bloque, a los del primer momento y a los actuales, por haber confiado para presidir este bloque”, continuó.

“Cuidar el estado de derecho será responsabilidad de todos”

“Todo aquel que piensa en el otro piensa políticamente; no hay que endilgar la actuación interesado o egoísta en los tiempos que vivimos enfrentamos escenarios que van a requerir claridad política para generar políticas sin mezquindades, retaceos; basta con escuchar la calle y analizar el estado de la Nación, con realidades que golpean a uno y otro, eso requerirá la capacidad de construir consensos y hacer una política mejor, tanto de quienes se sienten en estas bancas o en otros estamentos legislativos” reclamó.

Agregó : “Cuidar el estado de derecho será responsabilidad de todos, sin sumir a la ciudadanía en un estado de excepción, defendiendo el derecho al empleo, a la educación, a la salud, a la vivienda y a la educación; estaremos en el lugar que corresponda para aportar a eso; me voy satisfecha,; hemos aportado en diferentes aspectos, pero es necesario trabajar en el acceso a la vivienda y a la tierra, y Tres Arroyos debe instalar un debate por un Tres Arroyos agroecológico, privilegiando la vida, la tierra y el ambiente y avanzar en mejores condiciones de educación y accesibilidad a otras oportunidades para que los tresarroyenses alcancen las oportunidades y aquellos que están perdiendo algunas de ellas; hay que mejorar la salud, indiscutiblemente, y yo estaré siempre desde donde me encuentre, porque quienes vivimos políticamente lo hacemos desde el lugar que nos toca, pensando en la Patria por sobre todas las cosas, una Patria grande, justa y soberana, que nos contenga a todos, comparto espacio con gente que así lo siente y estaremos por Tres Arroyos; las crisis de los movimientos se dan por falta de escuchas o miradas que no pueden confluir en consensos, pero luego de las crisis viene indefectible la síntesis y el desafío es poder conducirla, solo me queda agradecer y esperar haber estado a la altura de las circunstancias”.

Cuarto intermedio y aprobación de diplomas por la Comisión de Poderes

A continuación, se conformó la Comisión de Poderes, integrando la misma los presidentes de cada bloque quienes en un cuarto intermedio examinaron los diplomas de los nuevos ediles, dándose lectura al reinicio de la sesión del despacho producido, aprobándose por unanimidad los mismos.

Recambio y jura

Seguidamente, se produjo el recambio de concejales, se designó a y a continuación a presidente y secretario provisional que de acuerdo a la ley electoral ocuparon Roberto Fabiano por ser el concejal de mayor edad de la lista ganadora y Matías Meo Guzmán en la Secretaría por ser el más joven; se llevó a cabo la jura de los mismos, en este orden: Roberto Juan Fabiano, Matías Meo Guzmán, Juan Francisco Aramberri, Daiana Magalí De Grazia, Julio Sebastián Federico, Tatiana Leonor Lezcano, Andrea Fabiana Montenegro, Marta Noemí Pellegrini, y Sebastián Suhit.

Polémica por la designación de autoridades y abstención de Unidad Ciudadana

Al momento de designarse las autoridades, Horacio Espeluse propuso a Matías Meo Guzmán para la presidencia; quedando la vicepresidencia primera para Enrique Groenenberg y la vice segunda par Claudia Cittadino , y para Pablo Abraham la Secretaría del cuerpo, moción que fue observada por el concejal Garrido, quien anunció que su bloque se abstendría de votar, ante el acuerdo realizado entre Cambiemos y el MV para designar las autoridades, afirmando que “sabemos que tienen los votos necesarios, no son diferencias personales sino políticas, por lo que nos abstendremos”.

El massismo propuso otra terna que fue rechazada por mayoría

Terció en la cuestión Matías Fhurer, desde el bloque massista, e hizo referencia “ a la actitud un tanto parcial, por supuesto a alguien le toca cortar con tanta dulzura, lo anterior, la jura fue un acto ejemplar, pero hay cosa que no se pueden tolerar en los tiempos que corren; valoramos al deliberativo como estamento básico de la democracia y queremos festejar cuando cada representante del pueblo asume y se produce el recambio en los cuerpos legislativos, pero esto no es representativo porque mientras se dice de arribar a consensos se habla a puertas cerradas, y esto no consolida la democracia, sino que las metodologías que criticaban cuando eran minoría se repiten cuando se gana una elección y para nosotros no existe la política sin ética, pretendíamos que hubiera consenso para designar autoridades, y se nos enfrente desde el primer día y no solo a nosotros sino a quienes nos votaron y nos pusieron en el segundo lugar”.

“Vamos a respetar la voluntad popular y votar en consecuencia” dijo Fhurer, quien coincidió en la designación de Meo Guzmán como presidente, pero propuso a Mercedes Moreno en la vice primera y como secretaria a Patricia Brandan, lo que resultó desaprobado por mayoría con la abstención de Unidad Ciudadana, al igual que una votación nominal sugerida por el representante de 1 País, para los cargos propuestos, aprobándose la moción de Espeluse con los cargos ya mencionados.

Comisiones internas: definirán días y horarios en el transcurso de la semana

El concejal Salim propuso que el establecimiento de día y hora del funcionamiento de las comisiones internas se realice durante la semana, para poder acordar con cada uno de los seis bloques con los que ahora cuenta el deliberativo, lo que fue aprobado unánimemente.

Para dar por concluída la Preparatoria, se arriaron las banderas, el Pabellón Nacional por el concejal Santiago Orfanó y la Bandera Bonaerense, por Marta Pellegrini.

Seis bloques

El nuevo Concejo Deliberante tendrá seis bloques, a saber: Cambiemos, con Espeluse, Fabiano, De Grazia, Groenenberg y Meo Guzmán; Unidad Ciudadana, con Garrido y Lezcano, Frente Para la Victoria – PJ con Mercedes Moreno, Alternativa por la Justicia Social con Sebastián Suhit, 1 País con Federico, Montenegro y Fhurer, Movimiento Vecinal con Aramberri, Pellegrini, Cittadino, Salim, Podestá y Orfanó.