Juraron los nuevos concejales de San Cayetano: Mancino se convirtió en la primera mujer en presidir el cuerpo

En la sala de sesiones, y con la presencia del Intendente Miguel Gargaglione, funcionarios y público en general, se realizó la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, oportunidad en que se tomó juramento a los concejales electos en las pasadas elecciones.

De esa manera, los representantes del espacio Cambiemos: Ana Paula Mancino, Joel Isasmendi y José Truelsegaard, junto a Carlos Peón del Frente 1País, juraron para el cargo por el que fueron elegidos. En tanto que la electa concejal por 1País Karina Rizzi no asistió al acto ni presentó la correspondiente licencia.

Luego, por unanimidad se decidió que la presidencia del Cuerpo sea responsabilidad de Ana Paula Mancino, representante de Cambiemos. Fundamentado la elección, su compañera de banca, Marisa Doladé expresó que “durante su función como concejal demostró estar preparada para ejercerlo. Pero, por sobre todo, en su función de secretaria de este HCD se desempeñó con una responsabilidad y compromiso inigualable. Trabajando, preparándose y estando siempre a la altura de las circunstancias con un trato equitativo hacia todos los concejales. El desafío es grande, será la primera mujer que ocupará el cargo de Presidente del HCD, estamos convencidos que por las cualidades que Ana Paula reúne lo desempeñará de forma eficiente”

La vicepresidencia 1ª del cuerpo es para Joel Isasmendi. “Un joven que desde que ingresó al HCD se desempeñó con total compromiso y responsabilidad, estando a la altura de cada una de las situaciones, aportando ideas y proyectos, siempre pensando en el beneficio de los sancayetanenses”, afirmó Doladé.

La 2ª vicepresidencia para Miguel Olano (FpV),”una persona que aporta ideas y críticas constructivas, que ha sabido respetar las diferencias, construyendo desde el disenso”; mientras que el Secretario Administrativo es Ignacio Seminara. “Un joven profesional que concluidos sus estudios tomó la decisión de volver a su pueblo. Desde entonces comenzó a participar en instituciones demostrando su gran vocación de servicio. Cuando pensamos en él sabíamos que no le tocaría una tarea sencilla: suceder a Ana Paula, brillante secretaria de este cuerpo. Pero no dudamos porque sabemos de su capacidad, responsabilidad y compromiso”, argumentó la Concejal Doladé.

Así, el Concejo Deliberante quedó conformado por 6 integrantes de Cambiemos: Mauricio Etchepare, Matías Pecker, Ana Paula Mancino, Marisa Doladé, José Truelsegaard y Joel Isasmendi; 2 concejales del Frente para la Victoria: José Schmidt y Miguel Olano, y 2 de 1País: Carlos Peón y Karina Rizzi.

Por último se fijó como día y hora para las Sesiones Ordinarias del año 2018, el primer y tercer miércoles de cada mes, a las 20:00 horas. Del mismo modo se designaron los miembros integrantes de las Comisiones Permanentes de Trabajo, las cuales quedaron conformadas de la siguiente manera:

Hacienda, Presupuesto y Cuentas:

PRESIDENTE: Joel Isasmendi

SECRETARIO: Marisa Doladé

VOCALES: José Truelsegaard, Mauricio Etchepare, Carlos Peón, Miguel Olano

Legislación, Interpretación y Reglamento:

PRESIDENTE: Marisa Doladé

SECRETARIO: José Truelsegaard

VOCALES: Matías Pecker, Miguel Olano, Carlos Peón

Obras Públicas, Seguridad y Planeamiento:

PRESIDENTE: José Truelsegaard

SECRETARIA: Mauricio Etchepare

VOCALES: Joel Isasmendi, José Schmidt, Carlos Peón

Salud pública, Asistencia Social, Medio Ambiente y Ecología:

PRESIDENTE: Marisa Doladé

SECRETARIA: Mauricio Etchepare

VOCALES: Joel Isasmendi, Matías Pecker, Carlos Peón, Miguel Olano

Comisión de Derechos Humanos, Cultura, Turismo, Deportes y Publicaciones:

PRESIDENTE: Matías Pecker

SECRETARIO: Mauricio Etchepare

VOCALES: Marisa Doladé, Carlos Peón, José Schmidt

Comisión de Prevención y Lucha Contra las Adicciones:

PRESIDENTE: Mauricio Etchepare

SECRETARIO: José Truelsegaard

VOCALES: Joel Isasmendi, José Schmidt, Carlos Peón

Comisión de Asuntos Agrarios y Producción

PRESIDENTE: José Truelsegaard

SECRETARIO: Mauricio Etchepare

VOCALES: Matías Pecker, José Schmidt, Carlos Peón