Karina Tenglia y la tarea en la Secretaría de la ATB

La secretaria de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol, Karina Tenaglia, habló con LU 24 para contar detalles inherentes a su labor.

“Acá es todo muy ameno, se manejan los pases, se hacen los recibos de cobros, se preparan las reuniones que son cada 15 días, generalmente los martes”, explicó al tiempo que reveló que los delegados de los clubes prefieren el mate al café durante los encuentros que mantienen.

Colaboradora en su momento en el Club Quilmes, siempre estuvo cercana al básquetbol y contó que “muchas veces me entero de diferentes cosas pero hasta que no se informe oficialmente yo no puedo decir nada”.

Finalmente, Karina mostró su admiración por el presidente de la entidad, Marcelo Nickel, de quien resaltó “el amor que tiene por su familia” y destacó que “siempre trata de ayudar a todos”.