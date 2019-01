Karting: Angel Perri advirtió que “las carreras se hacen sin medidas de seguridad”

El presidente de la Federación Regional de Automovilismo del Sudeste y del Moto Club Tres Arroyos, Angel Perri, advirtió que la entidad que preside denunció la realización de pruebas y carreras en un circuito “no autorizado por ninguna federación, ni COPAM ni el Automóvil Club Argentino, con pilotos sin licencia deportiva ni médica. Y lo más grave es que los circuitos no tienen medidas de seguridad, ni ambulancia, ni médico, ni bomberos ni policía, por lo que por lógica las carreras son declaradas clandestinas y por eso yo, como presidente de la Federación, me veo obligado a denunciar la situación”.

Perri aseguró que “en las redes sociales se ha publicado la inauguración de un circuito en Tres Arroyos, con podio, con trofeos, así que ellos mismos se mandaron ‘al horno’. Se trata de una quinta alquilada, y si pasa algo, la responsabilidad recaerá sobre el dueño del predio”.

El titular de la Federación recordó que recientemente y después de un año de gestiones, el sábado último se pudo frenar una competencia “en un circuito de Necochea, Las Palmeras, en el que se hacían carreras nocturnas de hasta 100 kartings”. Y sostuvo que “nosotros tenemos que denunciar estas situaciones para que la justicia no recaiga sobre la Federación, pero además es importante que la gente sepa que esto se viraliza y se hace cada vez más grande, en detrimento del esfuerzo que hacen los pilotos federados, que pagan por su seguridad y su atención médica, pero que a su vez con la licencia y el aval de la Federación pueden ir a correr a cualquier lado. Ellos pagan por disfrutar lo que les gusta, el resto quizá lo hacen por divertirse pero no pagan nada”.

Finalmente, indicó Perri que se le avisó a la Municipalidad del desarrollo de estas competencias, “porque es fundamental que ellos sepan, por si les recayera algún reclamo, que esto se hace de manera ilegal y no como las competencias en el Moto Club y otros circuitos legales, donde se piden autorizaciones a Bomberos, Municipio, Policía, entre otros”.