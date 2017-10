Kicillof: “La receta que traía Macri para mejorar lo que podía andar mal, empeoró”

El Diputado Nacional, Axel Kicillof, recorrió junto a integrantes de Unidad Ciudadana el centro de la ciudad en el marco de su visita a Tres Arroyos y consideró que la decepción que se ve en el país, se debe a que “la receta que traía Macri para mejorar lo que podía andar mal, empeoró”.

“Todo lo que hoy ha reaccionado, bajará y volverán los problemas en comercios, industrias y pequeños productores en las economías regionales, porque este gobierno propone un importante ajuste, la reforma laboral; creo que deben comprender que no todos estamos de acuerdo; debe escuchar a todos y atender a todos los sectores. Macri no se ha portado bien con los pequeños productores, con los laburantes, jubilados, comerciantes. Se ha hecho un balance y nos costó rearmar una unidad, porque nuestro movimiento es amplio, pero la decepción que vemos hoy en la Argentina es que la receta que traía Macri para mejorar lo que podía andar mal, empeoró; porque el neoliberalismo siempre endeuda”.

Sobre las constantes denuncias contra ex funcionarios del gobierno que integró, manifestó: “Hay casos que son graves, como el de José López, donde hoy desaparecieron los billetes que él tenía. A Macri lo cubren y a los empresarios amigos de él también y cuando son denuncias contra su gobierno también. Si hay alguien corrupto, hay alguien que lo corrompió, quisiera que la justicia sea equitativa, a Macri siempre se lo sobreseyó”, sostuvo.

Finalmente instó a la comunidad a que “voten a nuestra boleta, que vamos a luchar y no nos vamos a vender, y ayúdennos a fiscalizar”.