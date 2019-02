Kicillof se reunió con la Sociedad Rural de Bragado y otros productores lo consideraron “una afrenta”

En su recorrida por la provincia, el ex ministro de Economía Axel Kicillof pasó por la ciudad de Bragado y abrió una grieta al interior del sector agropecuario. Es que su encuentro con la comisión directiva de la Sociedad Rural local, generó una fuerte crítica por parte de sus pares en la localidad de San Pedro, una de las ciudades más representativas de la denominada Mesa de Enlace. “La Federación Agraria un ejemplo. La Sociedad Rural, una vergüenza”, fue el título con el que avanzaron en el duro comunicado contra las autoridades de Bragado.

En el mismo texto, destacaron “fervientemente la actitud de la Federación Agraria de la ciudad de Bragado al haberse negado a participar de un nuevo capítulo del adoctrinamiento kirchnerista que renace en la figura de un personaje nefasto para el sector productivo como el ex Ministro Axel Kicilloff”.

El acercamiento de Kicillof hacia el sector del campo, apuntó a la necesaria reconciliación que el kirchnerismo busca concretar, después de años de tensión y disputa. La denominada “crisis del campo” en 2008, fue el epicentro de aquella contienda entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el sector de los grandes productores rurales del país, tras haberse aplicado la resolución 125.

Sin embargo, a más de 13 años de ese momento y a más de tres desde que el peronismo no es poder en la Argentina, hay sectores del campo que siguen negados a hablar con sus representantes.

“Al mismo tiempo rechaza con preocupación la actitud de la Sociedad Rural de la misma localidad que sí lo recibió para ofrecer una charla que consideramos una afrenta para los productores que en esa como en otras regiones del país sufrieron las consecuencias de una política que dejó dinamitada nuestra economía facilitando el complicado escenario que hoy nos toca vivir”, agregaron.

