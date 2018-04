Kines incorporò nuevos profesionales

Se trabaja con muchos profesionales, abocados al trabajo interdisciplinario y en equipo, recibiendo a la gente desde todas las áreas con la incorporación de MartinaFinocchio Y Daríoo López de Ipiña, que recienemente se han incorporado.

Martina dijo que se recibió en la UCA de Bahia Blanca en 2017 y volvi a Tres Arroyos y me diaroen una mano Dario Delia y Diego, para hacer lo que me gusta que es la traumatología.

Dario en tanto, manifestó “me sume hace unos meses, el año pasado, también en la rama traumatología y siempre intentando hacer cursos y actualizarme, eso es una herramienta a la hora de atender pacientes”.

Marcamos la diferencia al ser varios kinesiólogos en un mismo lugar, le damos la posibilidad que si un dia o varios días no puede asistir su kinesiólogo va a ser asistido por otros; estamos trabajando en capacitaciones, los chicos mas jóvenes traen cosas mas.