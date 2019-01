Kitesurf, un deporte que crece en Claromecó

Tras una jornada de mucho viento, un grupo de deportistas se abocó a practicar kitesurf en la desembocadura del arroyo, entre Dunamar y Claromecó.

El móvil de LU 24 pudo charlar con grupo de kitsurfistas, entre ellos Romina, que hoy vio que las condiciones estaban perfectas para realizarlo.

Dijo que hace cinco años que practica kitesurf aunque durante un año dejó y luego retomó. “Es un deporte que cualquier persona que esté interesado y que le guste puede aprender, no es imposible para nadie, te tiene que gustar y estar interesado”, expresó y agregó que “hoy por hoy muchas mujeres realizan este deporte”.

Leandro tiene 52 años y hace 12 años que práctica este deporte extremo. “Somos un grupo de amigos que venimos cuando pinta viento, navegamos, nos divertimos y la pasamos bien”, dijo.

Habló sobre las condiciones físicas y aseguró que “no es un deporte sumamente exigente, hay otros de agua que son más exigentes, pero igual hay que estar más o menos en forma para pasarla bien”.

Marcos es profesor de kitesurf, y contó que “cada vez que hay viento venimos, tenemos con mis alumnos un grupo de Whatsapp, nos avisamos y venimos, ponemos una hora y nos encontramos”.

Sobre las clases explicó: “Hago bastante hincapié en la seguridad para que el alumno aprenda seguro, se sienta bien y no pase un susto y después no quiera seguir. Después de a poco va aprendiendo a manejar el barrilete y en 6-8 clases más o menos aprende”.

“Después aprender y hacer bien el deporte es un camino más largo, pero en 10 clases empezás. No hay límite de edad, ni de condición física, ni de peso, ni estatura, ni de ningún tipo. El kite es un deporte re amigable, divertido, adrenalina, camaradería, la verdad que es súper completo y no es tan demandante físicamente”, sostuvo.