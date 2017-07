Kraiselburd vende el Diario El Día de La Plata. Negocia con Gustavo Elías

El empresario periodístico Raúl Kraiselburd quiere desprenderse del histórico Diario El Día y se encuentra negociando la venta del mismo con Gustavo Elías, de Bahía Blanca quien viene de comprar La Nueva Provincia.

Según cita el sitio La Política On Line, “Kraiselburd buscó tentar a Gustavo Elías, un hombre vinculado al transporte que el año pasado adquirió La Nueva Provincia, para avanzar con el negocio”.

“Elías recibió la propuesta. Incluso se esperaba un anuncio en el encuentro de Adepa de mayo en Bahía Blanca. Sin embargo, la situación en la que el empresario encontró La Nueva Provincia demora una definición”.

“Según pudo saber LPO, Elías encontró el histórico diario de la familia Massot con un pasivo mayor del que esperaba y, desde la compra, el presidente del Grupo de Servicios Logístico Chenyi está abocado a ordenar esos números sin despedir trabajadores”.

“Pero Elías no es el único que recibió la propuesta de Kraiselburd. Según versiones que circulan en la capital provincial Francisco Fascetto (El Popular) y Marcelo Balcedo (diario Hoy) habrían recibido también mensajeros con una propuesta de venta”, informa el portal.

“El Día sufre la crisis que atraviesan la mayoría de los diarios tradicionales que quedaron sin respuesta al avance del periodismo digital y la pérdida de lectores. Con una estructura enorme para los tiempos que corren, el diario arrastra además con dos radios que siempre le fueron deficitarias: La Redonda y La Diez”, manifiesta.

Agrega: “Los rumores de venta ya están instalados en la redacción. Según pudo saber LPO, el propio Kraiselburd bromeó varias veces diciendo: "Preparensé que hoy viene Magneto a visitarnos".

“No existe información precisa de cuántas personas trabajan en el diario. Las cifras cambian según las fuentes consultas. Algunos hablan de hasta 216 personas”.

“El medio viene atravesando un proceso de vaciamiento de personal, sobre todo en su edición impresa. En un esquema similar al de algunos diarios nacionales: periodista que se va no se repone”, sostiene el informe.

“La cúpula que durante años trabajó los contenidos del diario ya no está. Marisa Álvarez -prosecretaria de redacción, que escribía muy leídos panoramas políticos bonaerenses- falleció hace tres años y en los últimos días, Luciano Román, histórico secretario de redacción, abandonó la redacción de diagonal 80 para ocupar un cargo en la Cámara de Diputados de la Nación. Esas salidas acrecentaron la crisis de uno de los principales medios bonaerenses”.

En cuanto al sitio web del diario, Kraiselburd nunca logró encontrarle el rumbo. Según pudo saber LPO, el empresario desde hace años está obsesionado con potenciar la web, incluso avanzó con la clásica integración de redacciones. A frente siempre estuvo su hijo, Ernesto y nunca tuvo buenos resultados.

Quién es Gustavo Elías

Elías compró en noviembre del año pasado el histórico La Nueva Provincia, convirtiéndose en el titular de medios más importante del sur de la provincia de Buenos Aires.

Es el vicepresidente de la UIA en Bahía Blanca, fuerte en el rubro de logística, y tiene influencia tanto en el transporte de camiones como en el puerto de Bahía Blanca.

Ya había incursionado en los medios cuando adquirió parte del portal local La Brújula, una web que en pocos años tuvo un crecimiento vertiginoso y superó en lecturas a la web de La Nueva Provincia.

Hoy La Brújula es propiedad del empresario Elías y Gustavo Damiani (ambos son socios en varias empresas).