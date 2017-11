La acción del día: un remissero devolvió una billetera con mucha plata

El remissero de la agencia Alas 42-4242, Raúl Pavia, realizó en el día de hoy dos buenas acciones: devolvió un teléfono a una persona y una billetera con más de 7 mil pesos a otra.

“Anoche trabajando quedó un celular en el auto, yo no me había dado cuenta, hoy cuando comencé lo vi y lo primero que hago es anunciarlo a la agencia por si alguien lo había reclamado, después vino la clienta muy agradecida”, contó sobre el primer episodio que vivió.

Pero más tarde en su auto, luego de dejar a una pasajera por la zona de Huracán, se dio cuenta que alguien se olvidó una billetera con mucha plata.

“Fui y se la devolví a la señora porque me imagine que fue el último pasajero, tenía una suma importante de dinero, calculo que 7 mil pesos o más, sería el cobro de algo. Fui y lo devolví porque uno representa a la agencia y aparte tengo muchos años de trabajo”, dijo a LU 24 con mucho orgullo y agregó que la mujer le agradeció el gesto.