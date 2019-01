La ACTM presentó la 3ª edición del Enduro de Claromecó

La Asociación Civil Tresarroyense de Motocross (ACTM) presentó la tercera edición del Enduro de Claromecó la que se realizará el próximo fin de semana, 26 y 27 de enero en el circuito que se utilizara en 2018, el que se ha modificado para mayor seguridad, según se anunció en una extensa conferencia de prensa que se realizó en la localidad balnearia.

El delegado director del Organismo Descentralizado Carlos Ávila fue quien inició la misma, y resaltó la convocatoria que ha tenido el evento en las dos primeras ediciones, al igual que lo que sucede este fin de semana con el evento del Rugby, y dijo que espera que el fin de semana del Enduro también acompañe el clima, agradeciendo el trabajo que realizan los empleados del corralón para poder diagramar el circuito donde se desarrollarán las pruebas para motos y quads.

Orsili: “Acompañamos la iniciativa por la convocatoria deportiva y turística”

También el director de Deportes de la Municipalidad Guillermo Orsili, expresó que “es muy bueno ver este equipo de trabajo que hace todo con tiempo, por lo que desde el municipio agradecemos y acompañamos la iniciativa por la convocatoria que se da a nivel turístico. Agradecemos al intendente Sánchez que nos da la confianza para poder hacerlo, no sólo en este evento sino en todos los que se organizan en verano, y no tengo dudas que será un éxito”,

Moya: “Es probable que esté Gustavo Gallego, el bahiense que corrió el Dakar 2019”

Matías Moya, desde la ACTM, anticipó la posible presencia de Gustavo Gallego, el piloto de cuatriciclos bahiense que participo en el Dakar, y también de Lucas Estomba y Ariel Flores, el representante local que hizo podio el año pasado y quedo tercero, por lo que tenemos los podios completos” y también le agradezco que venga a Gonzalo Montenegro, un pibe que tiene una garra bárbara, esta es la tercera vez que viene, es un gustazo como amigo y un ejemplo para nosotros”.

Moya agradeció a los sponsors que apoyan el Enduro, “ya que en los tiempos malos los amigos nos acompañan”.

Luego hubo diversas consideraciones respecto a las modificaciones del circuito en varias partes, el que estará más trabado por motivos de seguridad; se presentó el protocolo médico y la presencia de ambulancias que prestaran el servicio. Los fondos que origine la carrera serán destinados al mantenimiento de la pista de Tres Arroyos.

Sánchez destacó la organización y felicitó por mantener el calendario

El intendente Carlos Sánchez, finalmente, agradeció la invitación para participar de la rueda de prensa y se mostró orgulloso: “la ACTM, con dirigentes como Matías, como Sebastián deben darnos orgullo a Tres Arroyos, y con el director de deportes Guillermo Orsili, desde cada lugar, hacen bien a la comunidad, a nuestros jóvenes, específicamente en este caso en el deporte motor, que me gusta bastante pero que no he practicado, hay una técnica una habilidad y un coraje sumamente fuerte, y vemos que dia a dia perfeccionan el tema seguridad lo que me pone muy contento y la organización mejora año a año. Tuvimos reuniones durante 2018, donde la ACTM hizo la pista en Tres Arroyos con un esfuerzo tremendo, el Estado no puede hacerse cargo de hacerla pero si de apoyar a quienes con entusiasmo lo hacen”.

“Quiero agradecer a la gente del corralón que mencionaba el delegado, que han puesto todo para que esta carrera tenga todo lo que tiene que tener”, dijo el jefe comunal.

“Yendo más allá del deporte esta carrera tiene que ver con el turismo y Claromecó vive del turismo y tiene que tener Tres Arroyos un pilar en el turismo, en estos 75 kilómetros de costa, que tenemos que hacer el esfuerzo de acompañar junto a las direcciones de Turismo y Cultura, que trabajan en conjunto y hacen a la mejor calidad de vida de todos. Gracias a Dios tenemos este grupo de jóvenes tresarroyenses que un dia dijeron vamos a desarrollar este evento que tiene que ver ya no con lo local, sino que ya tiene aristas provinciales y hasta nacionales, por lo que tenemos que tener conciencia de lo que podemos hacer. Una felicitación inmensa, a los corredores les digo que se cuiden y disfruten de una carrera tan importante, que a ellos los apasiona y a los tresarroyenses nos interesa muchísimo, felicitaciones, el municipio los va a acompañar porque esto beneficia a todos los tresarroyenses”.