La acusaron de robar un teléfono y se vio involucrada junto a su hija en un megaoperativo policial

En la noche del sábado, se llevó a cabo un baile en el Club Colegiales para celebrar el Día del Amigo. Hubo una gran cantidad de personas que llegaron al lugar para celebrar el mencionado día en el salón de Hipólito Irigoyen 1350.

Allí asistió Lorena Di Giacomo junto a su hija y una amiga, cuando en un momento de la noche un hombre, que según la mujer es un policía de apellido Sígoli, acusó a su hija de haberle robado su teléfono celular.

Tras haberse generado un clima de escándalo dentro del salón dónde hasta se paró la música, la mujer abandonó el lugar junto a su hija en remis y fue interceptada a pocos metros del lugar por dos móviles policiales y la DDI de nuestra ciudad.

Di Giacomo visitó los estudios de LU 24 para narrar como se dieron los hechos y dijo que “cerca de las dos de la mañana un señor me llama diciendo que mi nena le había robado el teléfono, de manera prepotente y diciendo que se lo teníamos que devolver. Este hombre es policía y de apellido Sígoli. Supuestamente la señora de Sígoli lo perdió en el baño y la última que entró al baño en ese momento fue mi nena. Este señor me amenazó y me dijo que no sabía la que me esperaba”.

"Me molestó el operativo que hicieron"

Además la mujer argumentó que el hombre “hizo parar la música porque el teléfono supuestamente sonaba. Este señor nos mandó un patrullero, un móvil y a la DDI a la otra esquina. Hizo parar el remis mientras nos íbamos y se encontraron obviamente con que no teníamos el teléfono”.

“Les dejamos revisar la cartera mía, la de la nena y no encontraron nada. Lo que quiero aclarar es que ni yo ni mí nena tomamos nada. Este señor tuvo el poder para mover tanta policía el sábado a la noche, yo hice la denuncia y tengo abogado que me asesora lo que tengo que hacer” indicó Di Giacomo, mientras que agregó que “lo que quiero es que nuestra imagen quede limpia, porque ensuciar gente es muy fácil. Me molestó el operativo que hicieron, fue tremendo para haber salido de un baile familiar”.