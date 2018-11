La Agraria crece en su proyecto de comercialización de hacienda

Desde hace dos años, la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos comenzó con un proyecto que avanza a través del tiempo como es la comercialización de hacienda, luego de una iniciativa planteada por el gerente de la entidad, aprobada luego por el Consejo Directivo.

Quien está a cargo de la misma, Julio Biocca, dijo a LU 24 que “esto nace para brindarle un servicio más al socio de la Cooperativa; me convocaron, yo brindé un panorama, y ahí comenzamos hace algunos años e incorporé a la entidad ocho casas consignatarias dentro de la Provincia de Buenos Aires, que son con las que trabajo desde hace muchísimos años y ahí empezamos a brindar el servicio de comercialización”.

“El asociado, si tiene algún lote de hacienda o invernada, se comunica conmigo y yo le ofrezco según la categoría que sea alguna de esas casas consignatarias, normalmente para frigorífico o cuota Hilton, lo trabajo en Buenos Aires con las que tienen un acercamiento a frigoríficos y cuando es hacienda de consumo se puede cotizar precio acá a retirar en Tres Arroyos o de Mercado de Liniers.

Precios

Biocca dijo que “los precios de la hacienda están retrasados en relación a hace dos años atrás, en ese tiempo una vaca de cría estaba entre 800 y 110 dólares y hoy está en 400 o 500 dólares, es un momento para entrar, hubo apertura a la exportación, recuperamos el segundo lugar debajo de Brasil, habíamos caído al sexto lugar cuando a partir del 2006 el gobierno de turno cierra las exportaciones y no pudimos cumplir por los contratos y después tuvimos una seca por la que se debió vender una gran cantidad de vientres, y hoy estamos en una expansión, con una posibilidad cierta al mundo, donde hemos crecido bastante; si cada habitante de China comería un kilo de carne al año tendríamos que exportar un millón cuatrocientas mil toneladas, no nos alcanzarían las vacas casi”, agregó.

Crecimiento lento pero constante

“Hay que tener en cuenta que la CATA es más reconocida por su comercialización cerealera, y el socio que opera repite las operaciones, se van comentando entre ellos , es un crecimiento lento pero se va llevando adelante, y la mayoría de los socios están conformes, al igual que el Consejo Directivo y el Gerente”, concluyó.