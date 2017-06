La Agrupación Eva Perón oficializó su decisión de no participar de la lista local

A través de un comunicado, la Agrupación Eva Perón de Tres Arroyos dio a conocer su parecer sobre la candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que asegura que, como fuerza política, trabajó por la unidad hasta que resolvió prescindir de aportar candidatos a la lista local de Unión Ciudadana.

“La Agrupación celebra la decisión de la compañera Cristina Fernández de Kirchner de encabezar la nómina de candidatos a Senadores Nacionales por la provincia de Buenos Aires a través del espacio Unidad Ciudadana. En su figura nos sentimos representados todos aquellos que consideramos que el principal enemigo que tiene el pueblo son las políticas de ajuste y exclusión que lleva adelante el actual gobierno de Cambiemos. El adversario político es Cambiemos y todos aquellos sectores que defienden e impulsan políticas de corte neoliberal.

“Como agrupación perteneciente al campo nacional, popular y peronista, desde su fundación en el 2008 La Eva siempre militó en defensa de un proyecto político, social y económico que incluyó y mejoró las condiciones de vida de millones de compatriotas. Dicho proyecto se simboliza en los compañeros Néstor y Cristina y se sostiene en millones de compañeros que con convicción y compromiso histórico contribuyeron a darle vida y sustento.

“En 2015, por escaso margen, la ciudadanía consideró a través de las urnas que se sentiría mejor con un cambio de rumbo político. A un año y medio de tal elección, juzgamos que dicho cambio existió pero en beneficio de los sectores económicos y sociales más encumbrados, siendo los estamentos populares, la clase media, los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad los más perjudicados con el cambio neoliberal. Es muy difícil encontrar un solo indicador social y económico vinculado a dichos sectores que no haya sufrido un retroceso.

Como agrupación política opositora, nuestra militancia transitó por diversos ámbitos (institucionales, sociales, territoriales), a través de la labor de nuestras concejales Graciela Callegari y Mercedes Moreno, y sobre todo explicando y persuadiendo a nuestros compatriotas sobre las consecuencias perjudiciales (para el bolsillo y para la realización personal) de las actuales políticas neoliberales.

“La contienda electoral de este año es una forma más de acción militante. Como tal, desde nuestra Agrupación se trabajó desde un primer momento en pos de un objetivo fundamental: la unidad de todas las agrupaciones y sectores que defienden el proyecto transformador iniciado por Néstor y continuado por Cristina, y que reconocen a la ex Presidenta como su principal líder.

“Tras diversas reuniones con los sectores que forman parte del frente Para la Victoria – Unidad Ciudadana, la Agrupación Eva Perón decidió no aportar nombres a la lista electoral de Unidad Ciudadana del partido de Tres Arroyos. Su fidelidad a Cristina y al movimiento es tan fuerte como su ferviente oposición a las prácticas neoliberales del actual gobierno. Las convicciones y principios que guían nuestro accionar militante se mantienen firmes junto a Cristina y al proyecto democrático de inclusión que a partir del 2003 mejoró la vida de millones de personas. Lo trascendental es militar y trabajar desde todos los espacios posibles en pos del objetivo de máxima que es terminar con las políticas neoliberales de exclusión y retomar la senda de pensarnos, sentir y actuar colectivamente en un proyecto político de inclusión que contenga a todas las personas que habiten el suelo de nuestra Patria. Hoy, ese proyecto colectivo lo encarna Cristina y lo sostenemos millones, tal como se verá en los resultados de las próximas elecciones.

“Para nosotros, primero está la Patria, luego el Movimiento, y por último los Hombres. Viva Perón! Viva Evita! Viva Néstor! Viva Cristina!”, finaliza el comunicado.