La APDH invitó a concejales a movilizar por la aparición de Santiago Maldonado

Integrantes de la mesa local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos visitaron hoy los bloques del Concejo Deliberante, para invitar a sus miembros a la movilización que el viernes a las 18.30, en la plaza San Martín, se hará para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado. “Además entregaremos un documento que sería leído en el acto, y que entendemos que será suscripto por un amplio espectro de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles que van a participar de esta actividad”, indicó el doctor Guillermo Torremare.

“Nuestro interés es que se reúna la mayor cantidad de vecinos posible para que quede marcada la indignación de la sociedad por la reaparición de prácticas de la ‘mano de obra desocupada’ que todos creíamos superadas”, apuntó, por su parte, Rudy Saiz, también integrante de la APDH.

“Es importante, en democracia, defender los derechos que hemos conseguido desde 1983 hasta acá. Y para quienes no vivieron la época de la dictadura, es importante conocer también que es fundamental el rol del Estado en la búsqueda de un desaparecido, que claramente no es el de criminalizar a la familia”, sostuvo Susana Pedone.

Finalmente, Torremare hizo referencia al reclamo planteado ante la denuncia de vecinos de Claromecó, por el post de una mujer policía respecto de la campaña en las redes sociales vinculada a la búsqueda de Maldonado. “Se trata de una burla a la consigna que muchas organizaciones sociales y personas publicaron en las redes sociales tratando de visibilizar este reclamo. Sería reprochable en cualquier ciudadano común, por lo angustiante de la situación, pero en ese caso no nos meteríamos. En un funcionario público es inadmisible”, sostuvo el abogado.