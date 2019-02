La APDH local contra cualquier forma de criminalización del reclamo de trabajadores

La filial local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se pronuncia contra cualquier forma de criminalización del reclamo de los trabajadores de Cereales Tres Arroyos (ex Laso), ante la denuncia penal formulada por el Consorcio de Propietarios del Parque Industrial de esta ciudad.

No es redundante recordar que en la Argentina tienen jerarquía constitucional, por ende superior a los decretos y leyes internas, la Convención Americana de Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica (ratificado por Ley 23.054 – 3/1984)- y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (ratificado por la Ley 23.313 5/1986). El marco normativo nacional e internacional asumido como obligación por nuestro país incluye no sólo el respeto pleno al derecho al trabajo, sino también al reclamo porque el mismo se desarrolle en condiciones que, tal como indica el artículo 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, le permitan al trabajador “alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz”.

Resulta llamativo que, lejos de acudir a los mecanismos que provee una sociedad democrática, como el diálogo interinstitucional –con los propios trabajadores, sus organizaciones gremiales, la Mesa Sindical o la Mesa de Crisis convocada por las autoridades municipales- los denunciantes hayan acudido a la vía penal para intentar sofocar un reclamo justo. No sucedió lo mismo, cabe recordar, cuando la protesta del sector agropecuario contra los derechos de exportación de granos irrumpió en la zona violando visiblemente derechos constitucionales, sin generar por ello ningún tipo de denuncia ni persecución como la que sí tiene hoy por objeto a trabajadores con su fuente laboral en riesgo.

Sin duda, una coyuntura proclive a la supresión de derechos y a la represión de reclamos resulta más que propicia para que reaparezcan los nostálgicos de tiempos en los que, de no pocas empresas, partía la información, cuando no la logística, que terminó con la tortura y desaparición de miles de trabajadores argentinos.

Por el derecho al trabajo y al reclamo sin criminalización, solidaridad con los trabajadores de Cereales 3 Arroyos.

Filial local APDH