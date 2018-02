La APDH y la Sociedad de Fomento de Claromecó contra el cierre del CENS en Claromecó

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Junta Promotora Claromecó y la Sociedad de Fomento de la localidad han elaborados sendos comunicados ante la noticia del cierre del CENS.

La APDH expresa “su enorme preocupación frente a la noticia del intempestivo cierre de inscripción a 1er año del CENS nro. 451 de Claromecò , (Secundario para Adultos) decisión tomada por la Junta Distrital por reducción de presupuesto”.

“Esta decisión implica que una vez finalizados los cursos de 2do y tercer año que se encuentran habilitados, nuestra localidad se quedará sin secundario para adultos, ya que el Plan Fines fue cerrado el año pasado y sólo continúa para la finalización de los alumnos del último tramo.

En Claromecó el CENS es el único secundario de gestión pública, además nocturno, y para adultos/mayores de 18 años, que permite el acceso a la educación de aquellos trabajadores que quieren estudiar”, explica la nota.

“Los integrantes del plantel docente realizarán una Asamblea en donde presentarán un petitorio de la comunidad, para lo cual piden la solidaridad de la gente y que se acerque a firmar. Es una realidad que si no existe más esa posibilidad en Claromecó, para muchos será imposible terminarlo por cuestiones horarias y/o de traslado hacia Tres Arroyos. Hay ex alumnos que después del CENS han conseguido trabajo, o han seguidos sus estudios universitarios. Esta conquista educativa no se puede perder”, agrega.

“El acceso a la educación libre y gratuita es un derecho humano primordial y no es admisible el abandono estatal de su responsabilidad indelegable para que este derecho, incluido en nuestra Constitución Nacional, sea sostenido prioritariamente.

Exhortamos a las máximas autoridades de la Municipalidad y de la Provincia, a salvaguardar y a sostener el derecho a la educación en todos los rincones de nuestra Patria.

Solicitamos a la comunidad toda su adhesión al petitorio que será elevado a las autoridades.

El mismo se puede firmar en la Escuela nro 11 calle 9 entre 26 y 28 todos los días desde las 19 horas”, finaliza el comunicado de la APDH Junta Promotora Claromecó

También desde Fomento

La Sociedad de Fomento de Claromecó, “que tiene por objetivo preocuparse y ocuparse de todos los temas que hacen al bien común”, también se adhiere al pedido de directivos, docentes y alumnos del CENS (Secundario para Adultos) de Claromecó para solicitar se revean las medidas adoptadas por "recortes presupuestarios" que conducirían al cierre del mismo una vez concluidos el 2do y 3er año que son los que solamente quedarían funcionando”.

“Consideramos que la educación es la base de una sociedad y en éste caso ha permitido a adultos mayores completar su escolaridad secundaria, crecer culturalmente, y a muchos tener proyectos y alcanzar el sueño de completar una educación terciaria y/o universitaria.

Somos una comunidad chica y alejada de la ciudad cabecera del Distrito, no podemos permitir que se pierdan servicios educativos logrados por largas gestiones de vecinos que apuntaron a la educación de sus integrantes mayores con fines de mejorar la calidad de vida. Claromecó es una localidad en crecimiento, con vida propia durante todo el año por lo tanto solicitamos a las autoridades que corresponda que tengan en cuenta la solicitud realizada, reconozcan nuestra realidad y no nos lleven a un retroceso en algo tan fundamental como es la educación de los pueblos”, se indica en una nota enviada por la Comisión Directiva Sociedad de Fomento de Claromecó