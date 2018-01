La arena ruge con el Enduro de Claromecó

Este fin de semana se llevará a cabo la segunda edición del Enduro de Claromecó, la que promete ser un éxito. Ya hay inscriptos más de 140 pilotos. Se contará con la presencia de 25 profesionales. Estará Felipe Ellis, dos veces ganador del Enduro de Verano, campeón del Dakar, de Ruta 40 y el más rápido de Argentina. Y también Nahuel Kriger, actual campeón argentino y ganador del Enduro del Verano.

La ciudad estará representada por Andrés Lebek, Gustavo Fiorda, Patricio Fiorda, Luciano Carossa, Valentino Fiorda y Tato Baldesari en motos. Mientras que en cuatriciclos estarán representando a l distrito Daniel Ravella, Patricio Kulman, Tuto Destain y Ariel flores.

Luego de los entrenamientos del sábado, habrá bandas de música en vivo, barras de tragos, DJ y food trucks para todo aquél que quiera ir a disfrutar de una competencia de alto nivel en nuestras playas.

El ejemplo de Montenegro

Un emblema del Enduro, Gonzalo Montenegro, quien es parapléjico y corre en una moto adaptada. En diálogo con LU 24 Montenegro indicó que “hace siete años tuve un accidente corriendo en motocross, que me produjo una lesión medular y la zona del ombligo para abajo no tengo sensibilidad ni movimiento. A los dos años del accidente me volví a subir una moto de porfiado y a los tres años volví a competir, es lo que me mantiene activo”.