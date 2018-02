La Bancaria reabrió las puertas para afiliados y no afiliados bancarios

Una nueva etapa de reorganización y remodelación de su sede encara La Bancaria, gremio que nuclea a los trabajadores de los bancos, se abrió a partir de diciembre último, con la reapertura de la delegación Tres Arroyos, que depende de la Seccional Bahía Blanca.

Quien está al frente de la misma en nuestra ciudad, Leonardo Dattoli, acompañado por Gustavo Igarzabal de Banco Nación y Fernando Bucci del Patagonia, hablaron con LU 24 en rueda de prensa para dar a conocer las novedades respecto al tema salarial y también al reacomodamiento que tendrá el gremio en Tres Arroyos.

Dattoli dijo que “la seccional Bahía Blanca dispuso reabrir las puertas de la delegación tres arroyos para todos los afiliados bancarios y no bancarios, estoy a cargo yo y la información que tengo es que ya tendríamos presupuesto para poder arreglar el local para todos los afiliados, y estamos tratando de unirnos para afiliar más gente y tratar de hacernos fuertes acá en Tres Arroyos “.

Por medida judicial bancos devuelven nuevamente porcentaje al gremio

“Estamos muy contentos porque luego de un fallo judicial los bancos van a cobrar el 1 % de los no afiliados y se los devuelve a La Bancaria, estamos tomando medidas un poco por el injusto aumento que nos están ofreciendo de un 9 % en tres cuotas y estamos tomando medidas en apoyo a los compañeros del Banco Provincia por la reforma laboral, ayer hubo una movilización a casa central del BAPRO en La Plata, con muy buena presencia, y ayer el paro fue contundente con el único banco abierto que fue el Nación con pocos empleados”, manifestó.

La marcha de hoy

“Hubo gente que viajó para la movilización ayer en La Plata y se espera que hoy se reúnan las comisiones internas de la banca provincial bonaerense para ver qué medidas se tomarán en adelante, ya que se vive el día a día y no sabemos cuándo se va a arreglar”, dijo Dattoli.

“Reclamamos el 19.4 % y ofrecen el 9 en tres cuotas”

“Estamos reclamando un 19.4 porque es lo que marca la inflación, por lo que nuestro secretario general Sergio Palazzo, dijo que la idea es que nos den el mismo índice o cerca de ese porcentaje; las medidas de fuerza se toman porque no nos dejan otra alternativa, la patronal está inflexible y ya en las reuniones nos ofrecen ese 9 % agregó Gustavo Igarzabal.

Cláusula Gatillo

“Se está ordenando que la vuelvan a pagar, ya que este año había dejado de tener efecto, para nosotros es un gran avance en estas negociaciones a pesar que no se han conseguido modificar las paritarias pero permite ajustar los sueldos a la realidad; vamos a estar hasta que se logre un acuerdo salarial pero vamos a seguir con esa cláusula gatillo; no sabemos si después del acuerdo continuará o no, eso se verá después de acuerdo a lo que resulte en el Ministerio, pero al menos este tramo se mantiene y es una especie de alivio poder mantenerse así gracias a la intervención de todos los compañeros bancarios que hay apoyado la medida y puesto su firmeza en este gran pedido”, dijo.

“Queremos tener nuestra posibilidad de seguir manteniendo el poder adquisitivo, ya que está aumentando todo y nosotros vamos retrocediendo; más sabiendo que los bancos tienen grandes ganancias corporativas y no están dispuestos a querer dejar algo para quienes trabajan para ellos”, sostuvo.

BAPRO con régimen especial

Finalmente, Fernando Bucci se refirió a la reforma previsional, que afecta hoy al Banco Provincia al querer modificar la edad jubilatoria, ya que ellos tienen un régimen diferente, aportan más que lo habitual para poder jubilarse antes”

“Podríamos perder condiciones de trabajo”

En lo que respecta al resto de los bancarios que se verían alcanzados por la reforma previsional, Bucci dijo que el trabajador “podría perder muchos beneficios en lo que se refiere a antigüedad, condiciones de trabajo, y así estaríamos a disposición si se decidiera trasladarnos, lo que hoy está consensuado”.