La Biblioteca “Un Mundo de Libros” de Reta, inaugura más dependencias en su sede

Hoy se llevará a cabo la inauguración de la ampliación en las instalaciones de la biblioteca de Reta “Un Mundo de Libros” y una de las integrantes de la comisión directiva, Alicia Deregibus, manifestó que la inversión realizada rondó los 450 mil pesos.

“En un salón nuevo. El proyecto original son 3 módulos y hoy se inaugura el segundo. Hemos llegado después de mucho sacrificio. Nos hacía mucha falta, porque no contábamos con espacio suficiente. Es un hecho muy importante”, remarcó.

Según indicó, la ampliación contempla dos baños nuevos. Uno de ellos para discapacitados y una secretaría, además de un hall distribuidor y una puerta de emergencias. “También se inaugurará el principio de una fototeca y el museo de la biblioteca”.

La entidad aloja unos 29 mil libros y además en el lugar se dictan cursos y talleres. “Si no fuera por la municipalidad que donó un terreno para venderlo y tener así el empujoncito económico no hubiéramos podido terminarlo ahora. Nos hubiera demandado más tiempo”, dijo.

La inversión según manifestó rondó los 450 mil pesos y Deregibus indicó que actualmente la entidad cuenta con más de 300 socios, en su mayoría de otras ciudades. “Tratamos de que el turismo encuentre un espacio cultural”.