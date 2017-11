La Cámara Económica presente en el aniversario de la Cámara Argentina de Comercio

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) celebró su 93º aniversario como entidad gremial de cúpula protegiendo e impulsando al sector más representativo de la economía del país.

La celebración de la institución presidida por Jorge Luis Di Fiori se realizó hoy en el Hilton Buenos Aires Hotel. Asistieron representantes y altos funcionarios del Ejecutivo como el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, también representantes del Legislativo y Judicial, miembros del cuerpo diplomático, empresarios, autoridades de cámaras sectoriales y territoriales de todo el país.

En representación de la Cámara Económica de Tres Arroyos estuvieron presentes, Juan Pablo Borioni asesor de la entidad y Roberto Fernández (h), director de la CETA. “Es un evento que ha convocado a diferentes sectores del quehacer del país”, expresó por LU 24 Borioni.

Sobre los temas que se abordaron contó que “en principio lo que ha dicho el Presidente de la Nación, que se va a implementar un gradualismo en reformas tributarias, laborales, que tendrían que generar mayor actividad, mayor ocupación y menores costos para los empresarios”.

En tanto expuso que “trate de plantear el problema laboral que estamos viendo, en general es todo el país pero especialmente en Tres Arroyos, con una presión muy alta de parte de las leyes que no es de la gente, son leyes que han generado pocos recursos para los empleados y muchos recursos para el Estado por aportes, cargas, contribuciones y además indemnizaciones que no las pueden pagar en este momento por diferencias salariales y ajustes que legalmente les corresponde, pero que la economía es una y no se pueden pagar”.

Por último contó que invitó a Di Fiori visitar la ciudad para los primeros días de marzo, el cual fue recibida con beneplácito.