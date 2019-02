La campeona de tenis de mesa en Claromecó

Sol Kazandjian fue campeona de tenis de mesa y hoy estuvo en Claromecó y habló con LU 24. Contó que empezó a jugar a los 10 años pero ahora ya no está en esta disciplina deportiva.

Jugó interescuelas, abiertos y grand prix, pero dijo que dejó porque no había muchas chicas en este deporte. “Eran muchos hombres y yo veía que mis amigas jugaban otros deportes, entonces deje por eso”, expresó y agregó que ahora se dedica al Voley.

Entre sus rivales hubo japonesas y surcoreanas: “Era muy difícil, los entrenadores te ayudaban, a veces me acompañaba mi papá y gané varios”, manifestó.