La cárcel para jóvenes de 18 a 21 años inaugurada en Campana es modelo en el país

Luego de la inauguración de una cárcel modelo destinada a alojar unos seiscientos jóvenes, de entre 18 y 21 años de edad, producida este martes con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, LU 24 entrevistó a Fernando Manzanares, quien es asesor del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en medio de la polémica instaurada al respecto, por quienes se manifestaron a favor y en contra de la construcción del establecimiento penitenciario.

Manzanares dijo que “en esa franja etaria, de 18 a 21 años, el Sistema Penitenciario aloja aproximadamente a un 10% de la población carcelaria, hasta los 21 años, y aseguró: Para quienes dicen y se ponen contentos por lo que se hizo, es cierto, es un motivo para alegrarse y festejar que finalmente una Provincia que tiene 40.000 internos decida crear una cárcel modelo, con posibilidades que no tienen muchas de las otras antiguas cárceles, donde se pueda dar educación en todos los niveles, para que se puedan formar profesionalmente, laboralmente, donde se puedan practicar deportes, para que no vuelvan delinquir”.

Dijo asimismo que “creo que es un motivo de orgullo para la Provincia hacer esta inversión que no se había hecho en el pasado y priorizar a una población en conflicto con la ley penal que tiene todavía muchísimos años de vida por delante y que si no hacemos nada vamos a pagar las consecuencias”.

“Lamentarse por hacer cárceles siempre se ha dicho”, expresó y afirmó seguidamente: “es mejor inaugurar escuelas, hospitales, pero lo cierto es que la población mundial crece, la Provincia tiene 16 millones de habitantes y seguirá creciendo, por lo que esto implica que hay un porcentaje ínfimo de la sociedad que va a estar encarcelada, estamos hablando de 200 y pico cada 100.000 habitantes que es el porcentaje de prisonización que tiene la Provincia, entonces o seguimos con lo que tenemos y las hacemos explotar de gente a las cárceles, lo que trae más violencia, engendra un montón de nuevos males, por lo que si no hacemos nada o hacemos algo màs eficiente, vamos a pagar las consecuencias”.

El 84% sin secundario completo

Fernando Manzanares indicó asimismo que “el 84% de las personas detenidas no tiene el secundario completo, por lo que tampoco se trata únicamente de educación normal sino de estudiar algún oficio, saberes que les brinden una oportunidad en el afuera, por lo que ellos asumen un compromiso y de terminarlos privados de libertad”.

616 internos

Respecto a la operatividad cotidiana en la nueva cárcel, dijo que el establecimiento “tiene una superficie que en otros lugares alberga a casi 2000 personas y acá habrá sólo 616, y tiene el doble de espacios destinados a la reinserción social, es decir escuelas, talleres, áreas deportivas, centro de tratamiento de adicciones, así que desde lo edilicio ya no es una cárcel en altura no es una cárcel tan óptica, sí es una cárcel moderna”.

Adicciones: “un tema de Salud Pública que hay que instalar seriamente”

Consultado sobre la impronta que se dará en el centro de tratamiento de adicciones, opinó al respecto que “está comprobado que hay un alto relacionamiento con sustancias adictivas; no todos son adictos pero la relación con el consumo con el delito es altísima, sea ocasional o permanente, es un tema a tratar, de Salud Pública, ya que consumen para darse valor para cometer el delito, por lo que si no lo instalamos seriamente al tema poco se podría lograr; hay una obligación, legal y constitucional, de asistir a los delincuentes que quedan en manos del Estado, por lo que a través del tiempo veremos si este sistema que no se da con el adentro sino con el afuera, veremos si esta es la respuesta”.

Se construirán más cárceles y alcaldías

Finalizó diciendo que “hay otras cárceles en construcción y alcaldías que van a ser inauguradas en este año, hay una cárcel grande en Lomas de Zamora y varias obras en ejecución”.