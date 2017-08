La carta de los paramédicos del Hospital a Guerra ya tiene consecuencias: renunció una médica

Fechada el 21 de agosto, paramédicos del Hospital Pirovano hicieron llegar una carta al director del nosocomio, doctor Gabriel Guerra, en la que hacen una descripción pormenorizada de lo que entienden como dificultades en las prestaciones del servicio de Emergencias (conocido por los vecinos como la guardia), y puntualizan cuáles son, a su criterio, los inconvenientes según el o los profesionales de la salud que se encuentran en cada turno. La misiva, de la que hasta el momento se conocían sólo trascendidos e interpretaciones, es publicada en forma completa, incluidas sus firmas, por LU 24 en esta misma nota. Especialmente porque en las últimas horas, el contenido de la misma ha traído diversas consecuencias, entre ellas al parecer la voluntad de renunciar a su cargo de una de las médicas que se nombra, la doctora María José Alvarez.

“En este último tiempo se intenta mejorar la atención externa, pero se entorpece constantemente con los profesionales, quienes consideran pavadas, o dejarlos esperando un rato más, cuando en esos momentos la gente se empieza a molestar”, advierte la nota.

Luego, comienza a describir cómo se atiende a los pacientes, e incluso de qué manera se vincula cada profesional con los auxiliares, cada día de la semana y con los apellidos de los médicos a cargo del servicio, como bien puede apreciarse en las imágenes que acompañan este texto, y que son fotografías de la nota original.

“No nos faltan elementos de trabajo”

Entre otras consideraciones, sostienen los paramédicos que “el Servicio de Emergencias tiene una infraestructura nueva, que nos permite trabajar de una manera más cómoda, no nos faltan grandes elementos de trabajo, el grupo de trabajo es formado, ya que son todos enfermeros profesionales, y los que no, con mucha responsabilidad de compromiso, pero nos vemos constantemente salvándoles las papas, a quienes no se molestan para atender a la gente, como así también correr mientras ellos se lo toman con calma”.

Finalmente, piden al doctor Guerra una reunión, que se concretó en las últimas horas.