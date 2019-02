La CGT Regional alarmada por la denuncia del PITA: “deben añorar las épocas de sangre y fuego”

En un duro comunicado, la CGT Regional Tres Arroyos se solidarizó con los trabajadores de la ex LASO, exigió a las autoridades del Parque Industrial retirar la denuncia penal presentada y disparó: “quien formaliza la denuncia debe añorar las épocas en que se dirimía los conflictos laborales a “sangre y fuego”.

El comunicado completo, con la firma del delegado regional Humberto Salaberry, es el siguiente:

“…y le pegamos una paliza bárbara, entre los cuatro…”

Rememorando el remate de este cuento de una famoso humorista argentino, podríamos trazar un paralelismo con nuestra realidad local, que si no fuera trágico, sería rayano al absurdo.

Esto porque en las últimas horas del miércoles, nos enteramos que el Consorcio de Propietarios del PITA ha radicado una denuncia penal en el fuero federal en contra de los trabajadores de Cereales Tres Arroyos (ex LASO) por el delito de reclamar lo que les corresponde de la única manera que pueden hacerlo visible: acampando a la vera de la ruta, informando a quienes transitan sobre su situación, vendiendo los poco productos que les quedan a los automovilistas, y quemando cubiertas para llamar la atención a la distancia.

Llama poderosamente la atención que quienes se sienten molestos por ver un reclamo no hayan exigido a su par a que aporte las materias primas necesarias para continuar trabajando, o al menos, intimarlo a que mantenga habilitado el flujo de gas y el servicio eléctrico, insumos básicos para que la maquinaria, propiedad de la firma pudiera comenzar a funcionar a la brevedad.

Preocupa de sobremanera a esta CGT Regional que quienes se llenan la boca hablando de la excelencia del PITA, quieran mantener esa supuesta pantalla a costa de suma incertidumbre para las 140 familias que componen el plantel de la ex LASO, con una denuncia penal en el fuero federal que redundara indefectiblemente como le gusta a este oficialismo nacional y provincial, con repercusión sobre los trabajadores.

Nos alarma esta actitud, aunque no nos sorprende, porque quien formaliza la denuncia debe añorar las épocas en que se dirimía los conflictos laborales a “sangre y fuego”.

Por último, la totalidad de las entidades gremiales que componemos el movimiento obrero organizado, expresamos nuestra solidaridad con los compañeros afectados, exigimos a las autoridades del PITA a retirar la denuncia presentada y que a su vez endurezcan su postura con el verdadero responsable de esta situación, Cereales Tres Arroyos.