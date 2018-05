La CGT Regional homenajeó a los trabajadores. Llamó a la unión y a la resistencia

Se llevó a cabo el habitual homenaje del Día del Trabajador organizado por la CGT Regional en el Osario del Cementerio General, a todos los trabajadores fallecidos. Hubo un fuerte y crítico discurso contra el gobierno de turno. Instaron a la unidad de todos los trabajadores.

En la ocasión, Alberto Perotti, Secretario General de la UOMA, brindó unas palabras a los presentes, en las que remarcó la necesidad de estar unidos, ante las medidas que lleva adelante este gobierno.

“Nuestro sentimiento a los compañeros y trabajadores fallecidos siempre está. No tenemos mucho para festejar en este día, producto de este modelo político económico social que se está desarrollando, que nos va avasallando nuestros derechos y conquistas. Tenemos que decir que le viernes pasado entré en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de la Ley de Reforma Laboral; esperemos que no prospere porque sería muy perjudicial para los trabajadores como lo vienen haciendo con los docentes, los jubilados, los discapacitados. Nosotros somos la última resistencia; los trabajadores organizados; las organizaciones sindicales unidas; movimientos sociales; unidos y organizados, un liderazgo en CGT, la Confederación Federal del Trabajo; eso sería ideal para los trabajadores, para que podamos resistir a este modelo neoliberal salvaje. No tienen piedad, van contra los que menos tienen; tenemos que estar unidos para hacerle frente a esta situación. Estemos atentos a las próximas situaciones a las que nos va llevando este modelo”, advirtió.