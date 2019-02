La CGT Regional Tres Arroyos convoca a la marcha contra el tarifazo

Este jueves, a las 20:30 y organizada por la Mesa Sindical de Tres Arroyos se llevará a cabo una marcha contra el tarifazo, de la que orgánicamente participará la CGT Regional Tres Arroyos, concentrándose en la Plaza San Martín en el horario mencionado.

Su secretario general, Humberto Salaberry, convocó a participar a la población, y sostuvo que “los tarifazos siguen nunca alcanza y falta siempre algo màs, por lo que es general el ahogo de la gente, que no da màs y no puede pagar más de lo que está pagando; pedimos que la gente apoye, que concurra, es una marcha pacífica, y en estas cosas los tibios no sirven, hay que decirlo, para manifestar nuestra disconformidad con esta política netamente nefasta para la población argentina”.

La reunión con el “Chino” Navarro y el candidato a intendente del PJ

En su condición de militante justicialista, Salaberry opinó sobre la visita que realizó este miércoles el titular del Movimiento Evita, el “Chino” Navarro, y sostuvo que “todo lo que podamos hacer por la unidad del peronismo tresarroyense lo vamos a hacer, queremos un candidato fuerte, representativo que represente no solamente al peronismo sino a toda la comunidad en general, hay que consensuar, conversar con la gente porque no tenemos que olvidarnos que ellos eligen, hay que conversar en todos los barrios”.

“Somos una de los cuatro patas del peronismo, la política, la femenina, la juventud y la sindical, el estatuto lo dice por lo que pediremos la representación que nos corresponde”, finalizó