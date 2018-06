La CGT va al paro general por tercera vez contra el gobierno de Macri

La Confederación General del Trabajo (CGT) hará mañana su tercera huelga nacional por 24 horas contra el Gobierno de Mauricio Macri, cuyo ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que se mantendrá abierto el diálogo a pesar de que la protesta "no tiene ningún sentido".

La huelga, sin movilización, decidida por el consejo directivo cegetista el 12 de junio pasado, recibió la adhesión de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), y de movimientos sociales. Se adhirieron sindicatos claves como los estatales UPCN y ATE, además de los de todos los medios de transporte y la banca, lo que afectará tanto a la Administración Pública como al sector privado.

Los partidos Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores e Izquierda Socialista, todos de la izquierda trotskista, anunciaron que desde mañana a las 7 harán cortes del tránsito en accesos a la ciudad de Buenos Aires, donde al mediodía llevarán a cabo un acto en el Obelisco porteño.

La CGT fundamentó esta huelga "en la necesidad de expresarle al Gobierno nacional" su "más enérgico repudio al ajuste salvaje al que somete a los trabajadores".

En este sentido, citó "el veto a la rebaja de tarifas aprobado por el Congreso y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus consecuencias sobre el empleo, la obra pública, la seguridad social y las economías regionales, que no hacen más que agravar dramáticamente la ya insoportable situación social".

En Tres Arroyos

Los sindicatos que adhieren son los de Luz y Fuerza, Molineros, ATSA, Alimentación, UOM, Panaderos, Fideeros, Municipales, ANSES, Bancarios, SMATA, UPCN, Motos, SOEME, SUETRA, Peaje, Camioneros, Gastronómicos, Comercio, Carne, ICAP y Vigilancia.

Junto a los camioneros en el cruce de rutas 3 y 228

“El paro de por sí es sin movilización, lo que no quita que en algunos lugares se haga, nosotros en Tres Arroyos nos juntaremos con los camioneros en Ruta 228 y Ruta 3, estaremos con ellos a las 12:00 charlando con ellos, compartiendo un mate y hacer una reflexión sobre el paro”, dijo el titular de la CGT Regional Tres Arroyos Humberto Salaberry.

UETA cerrada

La sede de Unión de Educadores de Tres Arroyos – UETA - permanecerá cerrada en adhesión al paro nacional de parte de la FEB y de UTEDYC.

Adhesión del Consejo Partidario del PJ

El Consejo Partidario del Partido Justicialista de Tres Arroyos emitió un comunicado en adhesión al Paro General convocado por la CGT.

En la nota se hace una fuerte crítica a las políticas del Gobierno Nacional y Provincial de Cambiemos y pide a los trabajadores unidad y luchar “como lo hicieron nuestros padres y abuelos”.

Sin recolección de residuos

Transportes Malvinas informó que la recolección de residuos en la ciudad de Tres Arroyos no se realiza este domingo en horas nocturnas ni este lunes en horario diurno, normalizándose por la noche. En tanto en las localidades el servicio se normaliza el martes.

CGT Nacional: “No permitiremos que el ajuste sea sobre los que menos tienen”

"No vamos a permitir que el ajuste lo hagan otra vez los que menos tienen, los trabajadores ocupados y desocupados, los jubilados y los sectores más vulnerables, que ya viven en condiciones sociales extremadamente precarias," remarcó la CGT en un documento difundido a mediados de junio.

Frigerio: “El paro no tiene ningún sentido, no rompemos el diálogo”

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró que la protesta "no tiene ningún sentido" porque "ni siquiera la gente sabe por qué está parando".

"En el gobierno no rompemos el diálogo", subrayó en declaraciones a distintos medios de prensa.

"Al día siguiente vamos a estar en el mismo lugar. El diálogo está; hablamos con todos los que quieran sentarse a dialogar pero hay muchos que no quiere", insistió Frigerio.

Vidal: “La huelga es un derecho pero no transforma la realidad”

A su vez, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, remarcó hoy que "la huelga es un derecho", pero advirtió que "no transforma la realidad" del país.

"La huelga es un derecho de todos los trabajadores, pero creo que un paro no cambia, no transforma la realidad", aseguró Vidal, para quien "lo que transforma la realidad es trabajar juntos para cambiar aquello que nos preocupa".

Schmid: “Tendrá el acatamiento más importante de los últimos años”

El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid sostuvo que esta huelga tendrá "un nivel de acatamiento muy grande, tal vez el más importante de los últimos años", debido "al agravamiento de la economía y todo lo que eso significa para el pueblo trabajador".

"Lo que debería ocurrir es que el Gobierno ponga un poco más de atención a todos estos problemas, porque hasta ahora su atención fue escuchar mucho más a los sectores concentrados de la economía," puntualizó Schmid, líder del sindicato marítimo.

Triaca: “Hay sectores sindicales que buscan tensión social e inestabilidad”

En tanto, el ministro de Trabajo Jorge Triaca, denunció que "hay sectores del sindicalismo que buscan tensión social y la inestabilidad del Gobierno."

"Buscan el conflicto por el conflicto mismo y no resuelven los problemas de la Argentina con un paro," aseguró sin hacer nombres en declaraciones publicadas hoy por la web Infobae.

La Izquierda corta accesos a Buenos Aires y realiza acto en el Obelisco

Los partidos Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores e Izquierda Socialista, todos de la izquierda trotskista, anunciaron que desde mañana a las 7 harán cortes del tránsito en accesos a la ciudad de Buenos Aires, donde al mediodía llevarán a cabo un acto en el Obelisco porteño.

Antecedentes

El primer paro general de la CGT contra el Gobierno se llevó a cabo el 6 de abril de 2017, un año cuatro meses después de que Macri asumiera la jefatura del Estado, y fue en señal de protesta por despidos, la apertura de importaciones y el cierre de pequeñas y medianas empresas.

El 18 de diciembre pasado se llevó a cabo la segunda huelga cegetista, esta vez en rechazo del proyecto oficial de cambios en la movilidad de las jubilaciones, finalmente fue aprobado en el Congreso en medio de un clima de tensión y disturbios.