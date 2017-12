La cola de un Tornado también afecto campos cerca de Fulton en Tandil (video)

De acuerdo a la información publicada por ABCHoy de Tandil, y las imágenes enviadas por los propios damnificados, pocas horas después del temporal de agua y granizo que afectó el viernes, primero La Dulce y después Lobería, también pasó por Napaleofú, aunque en este caso no se reportaron daños extremos.

Por la noche, se tomó conocimiento que en un campo cercano a Fulton, los daños en al menos dos casas y algunos galpones fueron totales, dejando a los damnificados en la calle.

Aparentemente, la dirección del tornado que comenzó cercano a la costa bonaerense en campos de Necochea, siguió su loca carrera por distintas zonas de la provincia, hasta que llegó al partido de Tandil, y pasó a la derecha de la localidad rural, sin afectar al pueblo, pero si algunas casas de ese paraje.

Por lo que se observa en las imágenes, los daños por donde pasó la cola del tornado fueron casi totales, incluso hubo caída de muchas especies arbóreas, algunas que causaron daños y también la muerte de algunos animales.

En cuanto a los daños, fueron en dos campos muy cerca de Fulton, en uno destruyó una casa y un galpón con dos vehículos y otro galpón cercano con máquinas agrícolas.

Si bien a una mujer tuvieron que curarle algunas heridas en un ojo, por suerte no hubo mayores daños personales en los damnificados, aunque los lugares están inhabitables.

Consultado el subsecretario de Protección Ciudadana, David Tiffner, por la actividad de Defensa Civil, indicó que tuvieron todo preparado, aunque no fue necesario intervenir porque en la ciudad no hubo llamados de emergencia.

En cuanto a lo ocurrido cerca de Fulton, estaban enterados, aunque sin mayores precisiones, hasta que este sábado puedan concurrir al lugar.

Unidad de carga de celulares, en Lobería

En Lobería se encuentra instalada en plaza Mitre una unidad de carga de celulares. La misma tiene 100 bocas. Se solicita llevar su propio cargador.

Cabe recordar que en esa ciudad hubo un prolongado corte de luz en todos los sectores por el tornado que la afectó. El servicio se va restableciendo de forma paulatina.